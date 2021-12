L’art intuitif, ou l’art de lâcher prise pour Anne-Claire Joffroy et France Adams

Il existe de nombreuses manières de créer. Chaque artiste a ses propres techniques et aucune n'est meilleure qu'une autre. L’art intuitif est un processus créatif parmi d’autres, pratiqué par deux artistes peintres winnipégoises. Anne-Claire Joffroy et France Adams expliquent leur manière de procéder lorsqu’elles se mettent à peindre.

Les deux artistes ne se connaissent pas et, pourtant, elles pratiquent toutes les deux l’art intuitif. Toutes les deux autodidactes, elles se sont lancées dans la peinture alors qu’elles traversaient chacune des périodes de leur vie où le besoin de créer devenait plus fort que tout.

« J’ai ressenti un gros besoin de créer il y a six ans. J’ai eu besoin d’exprimer ma créativité et mon sens artistique après la naissance de ma fille. » — Une citation de Anne-Claire Joffroy, artiste-peintre

Anne-Claire Joffroy avec son autoportrait. Au centre, son avatar Antinéa, qui marque les moments de passage important, les étapes de sa vie. Elle lui sert à raconter des histoires pour les autres personnes. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

« Pour moi le processus a été très intuitif et m'a beaucoup aidé au moment où j’avais un blocage d’écriture. La créativité ne part jamais. C’est un peu l’idée du volcan… il faut que ça sorte. » — Une citation de France Adams, autrice

Après un blocage à l’écriture, France Adams s’est tournée vers la peinture afin de continuer à exprimer sa créativité. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

L’art intuitif, un processus de lâcher prise

Pour France Adams, qu'on connaît surtout pour ses livres jeunesse, l’art intuitif, ça part de l’intérieur. Il faut vraiment mettre ses peurs de côté, il faut complètement s’ouvrir et partir de rien pour aller vers quelque chose. Et surtout ne pas se juger dans le processus. Il faut être complètement immergé dans le processus.

L'artiste précise que ce processus requiert de se laisser aller au moment présent. L’art intuitif, c’est être dans le moment. Les meilleurs moments sont ceux qu’on vit intensément dans le moment présent. C’est ça, vraiment, la magie.

Un processus qui nécessite un cadre de départ

Si les deux artistes ne savent pas quel sera le résultat de leurs œuvres finales, le point de départ nécessite toujours un élément extérieur qui leur sert de cadre et leur permet de se lancer. Si le cadre dépend de l’artiste, le processus reste le même.

Pour France Adams, l’élément déclencheur sont les couleurs et les textures. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire au moment où je me lance. C’est le même principe que la page blanche. Pour moi, mon point de départ, ce sont les couleurs et la texture. C’est le matériel que j’ai devant moi qui va m’aider à partir dans l’abstrait : une photo, un morceau de papier…

Pour Anne-Claire Joffroy, le symbole de la fleur de vie est le point de départ de chacune de ses créations. Ma trame est la fleur de vie : la répétition infinie du même cercle selon un déroulé bien particulier. C’est ce qui va créer la structure de mon tableau. À partir de là, je vais intégrer dans cette trame, des personnages, des objets, un contexte… et après il y a une grande part de lâcher prise et d'intuition.

Œuvre d'Anne-Claire Joffroy : on voit clairement le travail autour de la fleur de vie. Photo : Anne-Claire Joffroy

Un art qui crée du lien avec les personnes

Pour les deux artistes, il y a une part de magie qui opère chaque fois autant chez elles que chez les personnes qui achètent leurs œuvres. Il semblerait qu’un lien particulier se crée entre la toile et son acquéreur.

Anne-Claire Joffroy explique que ses commanditaires lui font une confiance totale lors de leur commande. Ils peuvent me donner un thème ou une occasion comme un baptême ou un anniversaire. Je travaille ensuite à partir de mon intuition. La magie opère au moment où je leur dévoile le tableau et qu’ils découvrent ce qui a été créé spécialement pour eux .

Œuvre d'Anne-Claire Joffroy : commande pour un baptême Photo : Anne-Claire Joffroy

France Adams glisse des citations derrière chacune de ses toiles. Ces peintures m’ont inspiré des citations. Quand la personne achète une pièce, et c’est là où c’est extraordinaire, car c'est là où je peux voir la communion spirituelle entre la personne et l'objet. Il y a quelque chose d’inexplicable qui se fait entre la peinture et la personne qui l’achète.

Œuvre message, de France Adams Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Message écrit au dos d’Œuvre Message de l'artiste France Adams : « On a besoin de silence pour retrouver notre source profonde, là où se trouve notre imaginaire, notre créativité infinie ». Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

« C’est un peu l’idée du biscuit chinois avec le message caché à l’intérieur. » — Une citation de France Adams, artiste-peintre

Un effet thérapeutique

Au bout du compte, l’art intuitif a un effet thérapeutique autant pour la personne qui crée que pour celle qui se procure l'œuvre.

Anne-Claire Joffroy se rappelle que le motif de la fleur de vie remonte à son adolescence, alors qu’elle faisait beaucoup de coloriages à base de mandalas. Ces coloriages ont été très thérapeutiques pour moi. Travailler avec la fleur de vie est une suite logique de ces mandalas que j’ai coloriés quand j’avais une vingtaine d’années.

Pour France Adams, c’est le processus en lui-même qui est libérateur , car il n’y a pas de contrôle possible . Non seulement tu transformes quelque chose, mais tu te transformes toi-même à travers du processus.

« Il y a une joie immense à faire ce que je fais avec cet art intuitif. » — Une citation de France Adams, artiste-peintre