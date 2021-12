Le Manitoba envisage des changements en matière de sécurité des élus

Le Manitoba a déjà procédé à des changements législatifs, mais souhaite en adopter davantage. Les personnes occupant une charge publique font souvent face à des menaces en ligne, à des foules en colère lors d’événements publics et à des manifestations devant leur résidence familiale.

Ces risques à la sécurité sont un phénomène en hausse, selon l’ancien ministre des Affaires législatives et publiques, Kelvin Goertzen.

Les médias sociaux ont modifié le discours entourant la vie politique. Selon moi, il s’agit d’une préoccupation croissante depuis longtemps, et ce bien avant la pandémie. C’est certain que la pandémie a toutefois amplifié le phénomène , indique-t-il.

Les trois partis de l’Assemblée législative songent notamment à modifier la Loi électorale.

Actuellement, un élu est tenu de publier son adresse personnelle en ligne, sauf s’il demande une exemption. La province souhaite supprimer cette obligation.

Les néo-démocrates souhaitent également créer des zones tampons autour de certains lieux, afin d’empêcher toute manifestation contre les mesures sanitaires, notamment autour des résidences de travailleurs de la santé.

Un projet de loi privé a été déposé à ce sujet, en octobre 2021, mais nécessite l’appui du Parti progressiste-conservateur pour être adopté.

Au palais législatif, le nombre d’entrées et de sorties utilisées a été réduit.

La première ministre Heather Stefanson envisage le renforcement de la sécurité pour les élus aux événements publics.

Je me sens en sécurité, mais […] plus récemment, nous avons embauché plus de sécurité. Alors nous essayons de voir à quoi ça ressemble, s’assurer qu’on n’exagère pas, mais qu’on examine la sûreté et la sécurité de tout le monde , dit-elle.

L’ancien premier ministre Brian Pallister avait dû renforcer le dispositif de sécurité autour de sa maison alors que le nombre de manifestations qui s’y déroulait augmentait pendant la pandémie.

Un gardien de sécurité en voiture avait été installé devant la maison. En 2021, une clôture a été érigée autour de la maison. Celle-ci a été démontée lorsque M. Pallister a quitté la vie politique.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, dit qu’il a reçu des menaces, mais n’a pas voulu fournir plus de détails.