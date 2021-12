COVID-19 : 497 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les plus récentes données de l’Institut national de la santé publique (INSPQ) rapporte une hausse de 497 nouveaux cas pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par rapport à la veille , pour un total de 1543 cas actifs.

Selon le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin, 24 personnes sont actuellement hospitalisées dont 5 sont aux soins intensifs.

Le secteur de Chicoutimi est le plus touché par le virus, selon le site Internet du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Trois installations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS sont des lieux d'éclosion, soit le CHSLD Des Chênes, un département de l'hôpital de Chicoutimi et le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Jonquière.

Le nombre de décès demeure inchangé à 277.

Le variant Omicron fait franchir le nombre d’infections le seuil des 14 000 cas en moins de 24 heures au Québec.