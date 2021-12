COVID-19 : 366 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a enregistré 366 nouveaux cas de COVID-19 depuis les 24 dernières heures.

Ce sont 62 cas de plus que ce que rapportait le bilan dressé mercredi par le réseau régional de la santé.

La santé publique déclare aussi 1820 cas actifs, mais aucun nouveau décès. Dix personnes atteintes du virus sont hospitalisées. Deux d'entre elles sont aux soins intensifs.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 884 (+24) Rivière-du-Loup 1845 (+91) Témiscouata 599 (+53) Les Basques 303 (+10) Rimouski-Neigette 1599 (+70) La Mitis 495 (+40) La Matanie 499 (+42) La Matapédia 619 (+39) Indéterminés 3 Total 6846

Au total, 1502 tests de dépistage ont été réalisés mercredi.

Rappelons que des cliniques de dépistage sans rendez-vous sont ouvertes temporairement au Bas-Saint-Laurent, en raison de problèmes techniques rendant impossible la prise de rendez-vous en ligne.

Contamination dans les résidences pour personnes âgées

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, il y a actuellement des vigies et/ou des éclosions dans au moins une résidence de chacune des huit Municipalité régionale de comté MRC du territoire.

C’est par exemple le cas au Pavillon des Cèdres de Rivière-du-Loup, dans le Désigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. KRTB , où l'on recense quatre cas actifs. Ce sont donc 5 % de tous les résidents qui sont concernés.

Il y a deux cas actifs au Domaine Élie-Raphaël de Rivière-du-Loup. Une résidence située à Saint-Jean-de-Dieu ainsi que le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Trois-Pistoles rapportent aussi une infection chacun. Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Saint-Joseph à Rivière-du-Loup serait aussi touché.

Selon la porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS régional, Sylvie Lamontagne, la situation observée sur le territoire n'est pas différente de celle vécue ailleurs au Québec. Bien qu'elle soit préoccupante, elle n'est pas, selon elle, hors de contrôle.

Personnel touché par la COVID-19

À l'instar du nombre de cas de COVID-19, le nombre de travailleurs de la santé absents en raison du virus est à la hausse dans l'Est-du-Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, on compte 238 travailleurs de la santé absents en raison du virus, soit 100 de plus qu'il y a une semaine.

Ces données incluent les travailleurs infectés par le virus, ceux en isolement préventif ou en attente d'un résultat de dépistage, ainsi que les employés non vaccinés qui refusent de se soumettre aux tests de dépistage hebdomadaire exigés.

Dans l'ensemble du Québec, on compte plus de 8500 travailleurs de la santé absents en lien avec la COVID-19, selon le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS).

Par ailleurs, le seuil des 14 000 cas compilés en moins de 24 heures a été franchi au Québec. Les autorités sanitaires rapportent en effet 14 188 nouveaux cas jeudi, un record depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, le premier ministre François Legault annoncera de nouvelles mesures lors d'un point de presse prévue à 17 h jeudi.