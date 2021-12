Record de cas de COVID-19 : la santé publique demande de limiter les contacts

Jeudi, la région a franchi pour la première fois la barre des 100 nouveaux cas de COVID-19, avec 116 nouvelles infections enregistrées dans les dernières 24 heures.

Le nombre de cas actifs sur le territoire passe donc à 396, tandis que le total des infections enregistrées depuis le début de la pandémie sur la Côte-Nord grimpe à 1336.

On a besoin de poser des actes maintenant. La solution est vraiment simple : on doit réduire nos contacts. On le fait maintenant, si on attend après le Nouvel An, ça va être trop tard , a soutenu le Dr Richard Fachehoun, en entrevue sur les ondes de Radio-Canada jeudi matin.

Le professionnel de la santé s'attend à ce que l'augmentation des cas observée en décembre se poursuive sur la Côte-Nord, compte tenu de la contagiosité du variant Omicron.

« Depuis le début de la pandémie, on a eu [1300] cas, mais juste dans le mois de décembre, on en a eu [600]. » — Une citation de Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord

Il y a des inquiétudes au sein de la population parce que les gens voient l'augmentation du nombre de cas , constate le directeur.

Il n'y a aucune hospitalisation sur le territoire actuellement. Une personne qui possède une adresse sur la Côte-Nord est hospitalisée, mais à l'extérieur de la région.

La santé publique régionale ne rapporte par ailleurs aucune éclosion notable, seulement quelques éclosions de moins de cinq cas. Ce sont les agrégats familiaux et la transmission communautaire qui font augmenter nos chiffres , précise par courriel le Centre intégré de santé et de services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) de la Côte-Nord.

Situation à Kawawachikamach

Les membres de la communauté naskapie de Kawawachikamach, située au nord de Schefferville, sont actuellement en isolement et respectent bien les consignes, affirme le docteur Fachehoun.

Il ajoute que le dépistage a été augmenté dans la communauté et que des tests rapides ont été distribués.

La communauté naskapie de Kawawachikamach (archives). Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

« Les gens sont inquiets et collaborent vraiment avec nous. » — Une citation de Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord

Bien que le directeur juge la situation comme étant stable sur place, il s'attend à une augmentation des cas en raison du variant Omicron.

On reste à la maison, on ne sort pas de sa communauté, on ne visite pas son voisin. On peut faire des activités à l'extérieur si on n'est pas en isolement, mais c'est important que les gens restent chez soi , recommande-t-il.

Des détails sur le problème technique

La direction régionale de santé publique n’a d'autre choix, depuis quelques jours, que de faire analyser les échantillons à Saguenay afin d'obtenir des résultats plus rapidement. Si l'on expliquait simplement, mardi, qu'un problème technique était en cause, on en sait désormais davantage.

« On a un gros appareil [de dépistage] pour lequel on manque de [produits] réactifs actuellement. » — Une citation de Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord

On a d'autres appareils, mais ça ne fournit pas le même débit , explique le Dr Richard Fachehoun. Donc pour avoir des résultats rapidement, on a dû acheminer des échantillons rapidement au Saguenay.

Des tests rapides sont aussi distribués à ceux qui présentent des symptômes.

Au Québec

À l'échelle de la province, la santé publique recense 14 888 nouveaux cas de COVID-19 jeudi.

Par ailleurs, le premier ministre François Legault annoncera de nouvelles mesures lors d'un point de presse prévue à 17 h jeudi.

Avec les informations de Laurie Dufresne