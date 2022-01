Olga Lambert reçoit la Médaille du souverain pour les bénévoles

Olga Lambert a reçu la médaille du souverain, une récompense qui souligne sa contribution en tant que bénévole depuis plus de 25 ans au sein de la communauté ontarienne. Une distinction qui est saluée par ses pairs et collaborateurs.

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les Canadiens qui ont apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur collectivité, au Canada ou à l’étranger. Les non-Canadiens sont aussi admissibles si leur contribution profite ou rend hommage aux Canadiens ou au Canada.

À la fois honorée et surprise d’avoir été sélectionnée, Olga Lambert affirme être fière de recevoir cette distinction qu’elle partage avec toutes les communautés avec lesquelles elle a travaillé. C’est comme une récompense pour moi et pour toutes les communautés immigrantes, francophones, franco-ontariennes .

Née en France et aussi d’origine togolaise, Mme Lambert souhaite inspirer la jeunesse et la communauté immigrante. C’est possible d’aller quelque part si l’on trouve sa voie et sa passion , dit-elle. Chaque petit pas compte, on ne sait pas qui l’on va toucher , conseille-t-elle.

« Je suis venue ici en tant qu’étudiante, seule, à l’âge de 22 ans. Et me retrouver maintenant honorée, c’est vraiment une surprise. » — Une citation de Olga Lambert, récipiendaire de la médaille du souverain pour les bénévoles

Survivante de cancer et ambassadrice francophone de l'organisme After Breast Cancer qui vient en aide aux femmes atteintes du cancer du sein, elle explique que cette médaille prend encore plus de sens à ses yeux. Je viens justement de finir un traitement assez difficile. C’est la 4e fois que j’ai le cancer .

« Avoir le soutien [moral] aussi de la communauté fait que cette médaille a encore plus de résonance pour moi. Je partage cette médaille avec tout ce monde-là. » — Une citation de Olga Lambert, récipiendaire de la médaille du souverain pour les bénévoles

Surnommée l’Armée française

Des proches de Mme Lambert, parmi lesquels Georgette Amihere, la surnomment l’Armée française en raison de son efficacité qualifiée de militaire quand elle s’investit dans une cause. Quand on fait un travail, elle veut que tout soit parfait. Elle n’aime rien qui soit à moitié fait , raconte-t-elle en riant.

Georgette Amihere, collaboratrice de longue date de Olga Lambert, pense que cette dernière mérite cette récompense en raison de sa passion pour le bénévolat, sa résilience et son courage. Olga, c’est une personne vraiment formidable , dit la cofondatrice du Pavillon Afrique au Festival Carassauga de Mississauga.

Même son de cloche du côté de Dominou Akakpo, résident de Toronto et collaborateur de Mme Lambert. C’est une infatigable madame qui aide les gens jusqu’au bout même si elle est malade , dit-il en ajoutant que cette dernière est une personne inspirante.

La médaille du souverain sera remise à Mme Lambert sur les parvis de sa résidence par la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell. Si la température s’y prête, 25 personnes peuvent y assister en respectant les règles sanitaires , affirme Mme Lambert.

Autrement, un lien Zoom permettra d'assister virtuellement à l’événement.