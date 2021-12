La vague de froid pèse sur la vie quotidienne des Albertains

Les avertissements de froid extrême ont été levés pour Calgary et une partie de l'ouest de l'Alberta, mais le reste de la province demeure aux prises avec une vague de froid qui va se prolonger encore et qui pèse sur la vie quotidienne.

« Coincés » dans le froid extrême

Il semble que nous soyons coincés dans cette situation depuis un certain temps et que les températures seront inférieures à la moyenne pendant une bonne partie du début de la nouvelle année , dit Natalie Hasell, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Elle suggère de surveiller les signes d'hypothermie et de s’assurer d'avoir une trousse d'urgence avec nous lorsque l’on voyage en voiture.

Noor Dean Alananzeh, le propriétaire de Wood Buffalo Tow and Transport, a d’ailleurs fait face à une situation qui a failli lui causer des blessures.

« J’ai oublié ma tuque et mes oreilles sont presque devenues noires. » — Une citation de Noor Dean Alananzeh, propriétaire de Wood Buffalo Tow and Transport

Boom des affaires pour les remorqueurs

Avec les températures brutales pouvant atteindre -40 degrés Celsius à Fort McMurray, les remorqueurs sont plus occupés qu'à l'habitude.

En temps normal, Noor Dean Alananzeh fait un ou deux remorquages par jour, mais avec les froids extrêmes qui couvrent la province, il en fait jusqu’à 10.

Il explique que la vague de froid entraîne un boom des affaires, car les basses températures provoquent des pannes de véhicules, notamment en lien avec les batteries.

De plus, les gens sont plus enclins aussi à oublier de brancher leur voiture, à verrouiller leurs clés à l’intérieur de leur véhicule ou à laisser accidentellement les phares allumés.

Noor Dean Alananzeh est heureux d’aller au secours des gens qui l'appellent lorsqu’ils sont en panne. J'aime le sauvetage. J'aime le sentiment que j'ai lorsque les gens [me disent] : ‘’oh, merci d'être venu si vite.’’

Dangers d'intoxication au monoxyde de carbone

L'intoxication au monoxyde de carbone constitue un autre danger lors des vagues de froid. Entre le 23 et le 28 décembre, les équipes de pompiers d'Edmonton ont été appelées pour 34 cas d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

La capitaine des pompiers Rebecca Webber explique que les gens laissent souvent leur voiture en marche dans le garage, font fonctionner leur chauffage plus longtemps ou utilisent des appareils de chauffage supplémentaires pendant les vagues de froid, ce qui augmente les risques d’intoxication.

Elle indique que l’une des façons de prévenir les dangers est de s’assurer que les alarmes fonctionnent correctement.

Il est très, très important d'installer des avertisseurs de monoxyde de carbone qui fonctionnent dans votre maison, en particulier près des chambres à coucher et des appareils au gaz, afin d'être alerté le plus rapidement possible, de quitter immédiatement la maison et d'appeler les secours si la concentration de gaz augmente.

Plus tôt, cette semaine, la GRC a été appelée à se rendre dans une maison à Little Buffalo, à l'est de Rivière-La-Paix, dans le nord de l’Alberta, où un homme de 64 ans et une femme de 58 ans ont été retrouvés morts dans une maison où le taux de monoxyde de carbone était élevé.