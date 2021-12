Plusieurs victimes s’inscrivent à l’action collective contre le diocèse d’Amos

De nouvelles victimes et de nouveaux prêtres se sont ajoutés à la demande d’autorisation d’exercer une action collective contre le diocèse d’Amos pour des agressions sexuelles qui auraient été commises entre 1940 et aujourd’hui.

Le demandeur dans cette affaire est un homme de 65 ans, qui soutient avoir été agressé sexuellement alors qu’il était âgé de 7 à 11 ans par l’abbé Paul-Émile Bilodeau à l’École Notre-Dame-de-Fatima, à Val-d’Or. Le juge Robert Dufresne, de la Cour supérieure, l’a autorisé, le 17 décembre, à poursuivre son rôle de représentant des victimes de façon anonyme.

Et pour la prochaine étape, qui consiste à être entendu sur la demande d’autorisation d’exercer une action collective, on va aussi demander l’anonymat pour toutes les victimes qui se manifestent et s’inscrivent à l’action collective , précise Me Justin Wee, qui est au dossier pour le cabinet Arsenault Dufresne Wee avocats.

Me Justin Wee, qui est au dossier pour le cabinet Arsenault Dufresne Wee avocats. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

12 prêtres évoqués

Ce dernier confirme aussi que 21 victimes sont maintenant inscrites à l’action collective. Elles dénoncent en tout 12 prêtres ayant œuvré dans le diocèse d’Amos. Aux abbés Bilodeau, Réal Couture, Armand Roy, Lucien Côté et Hubert Fortier déjà évoqués s’ajoutent les noms d’Henri-Paul Ratté, Odilon Boutin, Adolphe Delisle, Henry Dobbelsteyn, Jules Larose, Laval Tremblay et Marc-Aurèle Guillemette. Les deux derniers seraient toujours en vie. L’abbé Guillemette a déjà été condamné dans le passé pour des crimes à caractère sexuel.

Je reçois beaucoup d’informations de personnes qui sont prêtes à parler, et aussi les victimes qui s'inscrivent me disent à quel point elles veulent se libérer de cette chape de plomb, et de la culture du silence. Elles trouvent, certainement grâce à la force du nombre, le courage de dénoncer et de se joindre au groupe , fait valoir Me Justin Wee.

Des centaines de victimes?

L’avocat spécialisé dans ce type d’affaires ne serait pas surpris de voir de nombreuses autres victimes se manifester au cours des prochains mois.

Chaque victime me dit qu’il y en avait d'autres, que d’autres de leurs camarades aussi avaient été abusés. Franchement, être rendu avec autant de victimes en si peu de temps me fait penser que ça va concerner des centaines de victimes encore , avance-t-il, en invitant d’autres victimes à s’inscrire gratuitement et confidentiellement auprès de son cabinet.

Un magistrat doit maintenant être assigné afin de faire cheminer le dossier et entendre la demande d’autorisation. Le diocèse d’Amos pourrait aussi présenter entre-temps certains moyens de défense.