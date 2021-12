Deux vols commis dans des magasins à Saguenay

Deux vols ont été commis mercredi dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, l’un dans un magasin Dollorama et l’autre dans la boutique Au Royaume des Titans.

Les policiers recherchent un suspect qui a commis un vol à main armée mercredi après-midi dans un magasin Dollorama sur la rue Racine.

Même si beaucoup de piétons circulaient dans le secteur au moment du crime, la police a très peu de détails sur l'individu.

On a peu de détails concernant le suspect. C’est un homme assez grand et costaud qui s’est présenté au commerce avec un couteau. Il a demandé au commis de lui remettre le contenu du tiroir-caisse et est reparti par la suite. Évidemment, les enquêteurs se sont déplacés. Le service d’identification judiciaire également , a décrit le porte-parole du Service de police de Saguenay, Carl Tremblay.

On ignore le montant du butin. Personne n’a été blessé lors du crime et une enquête a été ouverte pour retrouver le voleur.

Vol d'une carte de collection

Un autre vol a été commis mercredi en après-midi dans la boutique Au Royaume des Titans spécialisée dans les cartes à collectionner, les jeux de tables et les jeux de miniature.

Sur la page Facebook de l'entreprise, on peut lire qu'un homme s'est emparé d'une carte Magic de grande valeur: The Tabernacle at Pendrell Vale.

Des photos de la carte sont publiées également sur les réseaux sociaux. L'entreprise ne précise pas la valeur de la carte de collection.

Avec les informations de Flavie Villeneuve