Le variant Omicron se répand à une vitesse fulgurante dans la région

Le directeur régional de la santé publique croit que le virus touche de plus en plus de membres du personnel soignant qui doivent être retirés. Il ne pense pas, pour l’instant, que les professionnels de la santé atteints de la COVID-19, mais asymptomatiques doivent travailler sous certaines conditions, comme l’a annoncé le gouvernement. Il croit toutefois que cette mesure devra être déployée prochainement.

Dans la région, 24 personnes sont hospitalisées en raison de la maladie, dont 5 aux soins intensifs.

On commence à avoir plus d’hospitalisations. Encore là, quand on regarde la semaine passée, on était à 6, 7 et 8 hospitalisations. [...] L’année dernière, on est monté jusqu’à 80, alors 24 c’est beaucoup moins. Mais la hausse est inquiétante , de mentionner Donald Aubin, en ajoutant que les cas sont dispersés un peu partout dans la région.

Transmission communautaire accrue

Le mois de janvier sera particulièrement difficile selon Dr Aubin. Il importe donc de réduire les contacts pour freiner la flambée des cas et permettre à la population de connaître un mois de février un peu moins lourd .

Il y a une semaine, quand on regarde les chiffres-là, on annonçait entre 30 et 50 cas par jour. Et aujourd’hui, [on annonce] entre 150 et 160 cas par jour. Et en plus, on a commencé à compter les gens qui font de l’autotest, qui font de l’auto-déclaration. On voit l’impact de ça. On a eu hier 180 personnes qui ont téléphoné pour nous dire que leur test était positif , d'expliquer Donald Aubin.

« C’est surtout de l’Omicron que nous avons dans la région et il se double, tous les trois jours. » — Une citation de Donald Aubin

Le Dr Donal Aubin est le directeur régional de la santé publique. Photo : Radio-Canada

Taux de positivité et traçage des cas

Alors que la province du Québec affichait un taux de positivité de 28 % mercredi, celui de la région était à 28,6 %, un taux jugé énorme par le directeur régional de la santé publique.

Donald Aubin précise par ailleurs que le traçage des cas a été partiellement modifié au cours des dernières semaines, en raison de la plus grande connaissance des citoyens par rapport à la COVID-19 et aux précautions à prendre. Des instructions sont toujours envoyées par voie électronique aux personnes testées positives à la COVID-19.

Mais ceux qui sont dans des milieux de vie, dans des situations dans lesquelles il pourrait y avoir une propagation plus importante, on les rejoint et on les enquête. Mais du fait qu’il y en a partout, même si on essaie de mettre le couvercle à un endroit bien spécifique, notre impact est beaucoup plus limité par les enquêtes , de rapporter Donald Aubin.

D'après une entrevue de Julie Bergeron