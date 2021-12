Réduction de services à l’Hôpital Queensway Carleton en raison de la COVID-19

Plus de 40 membres du personnel ont été testés positifs pour la COVID-19, principalement par contact familial, créant des pénuries de personnel dans plusieurs domaines , a précisé le centre hospitalier par voie de communiqué mercredi.

Le bloc opératoire effectue seulement des chirurgies d'urgence et d’oncologie. La situation sera réévaluée lundi prochain.

L’hôpital réduit également les services de soins ambulatoires, les services thérapeutiques, les cystoscopies et endoscopies ainsi que d’autres services. Cette mesure vise à redéployer le personnel dans les soins prioritaires.

« Nous comprenons à quel point cela est difficile pour nos patients dont les soins peuvent être retardés. Sachez que cette décision n'a pas été prise à la légère. » — Une citation de Kerry Cook, cheffe des soins infirmiers par intérim et vice-présidente des soins aux patients

L'équipe travaille très fort pour fournir des soins de la plus haute qualité et pour revenir aux activités normales dès que possible , ajoute Kerry Cook, cheffe des soins infirmiers par intérim et vice-présidente des soins aux patients.

L’Hôpital Queensway Carleton était à 107 % de sa capacité mercredi, tandis que son département de médecine en était à 141 % et 150 de ses patients étaient placés en isolement préventif.

La direction demande aux résidents de se présenter au département d’urgence strictement pour des situations urgentes, et d’avoir recours aux médecins de famille ainsi qu'aux cliniques sans rendez-vous en premier lieu.

On prévient également que l’attente à l'urgence sera plus longue qu’à l’habitude en raison de cette pénurie de personnel.