Des restaurants à l’Île-du-Prince-Édouard ferment par précaution

En vertu des règles sanitaires en vigueur, les restaurants peuvent fonctionner à 50% de leur capacité d’accueil et en maintenant une distance d’au moins deux mètres entre leurs tables. Chaque table ne peut compter plus de dix convives.

Charlene Gill, propriétaire du restaurant Family and Friends à Kensington, a fermé quand même sa salle à manger. Elle propose à sa clientèle des plats à emporter. Son pub reste ouvert.

Mme Gill dit sentir qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’agir ainsi étant donné la hausse du nombre de cas de COVID-19. Tout le monde est inquiet, dit-elle.

La décision a été très difficile à prendre, ajoute-t-elle, parce que ses employés travaillent maintenant moins de 20 heures par semaine. Elle reconnaît que c’est insuffisant pour eux.

Charlene Gill compte garder sa salle à manger fermée au moins jusqu’à ce que la santé publique communique plus de renseignements sur la COVID-19 dans la province.

Le propriétaire du restaurant The Breakfast Spot à Summerside, Mike Perry, qui a fermé son établissement jusqu’à nouvel ordre, attend aussi d’en savoir plus de la part des autorités.

M. Perry envisage de rouvrir la cuisine pour produire des plats à emporter ou pour livraison plus tard cette semaine.

Mike Perry, propriétaire du restaurant Breakfast Spot, a fermé établissement en attendant que le variant Omicron ne soit plus une menace. Photo : CBC/Nicola MacLeod

Le bureau de la médecin hygiéniste en chef produit des communiqués de presse, mais il n’a pas donné de conférence de presse depuis le 21 décembre. Une conférence de presse est toutefois attendue jeudi.

Craintes pour l'avenir de restaurants

Le président de l’Association des restaurateurs de l’Île-du-Prince-Édouard, Carl Nicholson, affirme que cette vague de la COVID-19 survient au mauvais moment pour les affaires.

La marge bénéficiaire des restaurants est très faible et ils ne peuvent pas encaisser des coups durs, explique M. Nicholson. Il dit que les restaurateurs éprouvent des difficultés depuis deux ans et qu’ils n’en peuvent plus.

L’arrivée du variant Omicron, qui est très contagieux, a entraîné l’annulation de soirées durant la fin de semaine de Noël dans plusieurs restaurants. Charlene Gill affirme que c’est un coup dur pour son restaurant et plusieurs autres.

Carl Nicholson dit s’attendre à la fermeture définitive de certains restaurants.