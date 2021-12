Nouvelles règles en soins de longue durée en Ontario : une dure réalité pour des familles

Monique Mussar et ses six frères et soeurs rendent souvent visite à leur mère de 90 ans, Rachelle Larocque, une femme très sociale, qui réside au Manoir des Pionniers du Grand Sudbury.

Mais, depuis jeudi, l’accès général aux visiteurs est suspendu en raison d’une éclosion de COVID-19 dans l’établissement ainsi que de nouvelles restrictions temporaires sont mises en place dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario.

Les établissements ne peuvent plus laisser entrer des visiteurs généraux ni autoriser des sorties pour des raisons sociales. Selon le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, les mesures visent à protéger les résidents face au variant Omicron.

Monique Mussar s’occupe également de son mari et de son oncle qui vivent dans d’autres établissements que celui de sa mère. Aujourd'hui, elle se préoccupe de leurs besoins en santé mentale. Elle comprend que les mesures temporaires ont été mises en place pour protéger les résidents, mais elle se demande pourquoi les visiteurs doivent être exclus.

On pourrait mettre des gants, un masque, des lunettes. Le foyer pourrait aussi insister pour que les visiteurs soient vaccinés au maximum. Je pense que des choses pourraient être mises en place pour que les visites en personne continuent, au lieu de n’avoir que le téléphone ou FaceTime , affirme-t-elle.

Elle se dit toutefois reconnaissante par le fait que deux aidants naturels par résident auront un droit de visite.

La mère de Monique Mussar, Rachelle Larocque, habite au Manoir des Pionniers du Grand Sudbury. Photo : Monique Mussar

Privilégier la santé mentale ou la santé physique

Au cours des premiers mois de la pandémie, la santé mentale de Rachelle Larocque a beaucoup souffert, car elle ne pouvait voir personne, explique sa fille.

« En 2020, ma mère a dit des mots que je n’oublierai jamais, notamment qu’elle préfère mourir plutôt que de continuer à vivre comme un animal en cage. » — Une citation de Monique Mussar, dont la mère est dans un foyer de soins de longue durée du Grand Sudbury

Monique Mussar est prête à se battre pour empêcher un autre verrouillage complet dans les soins de longue durée. Je suis prête à mettre mes gants de boxe et à entrer dans le bureau de quelqu’un pour lui dire que la santé mentale est aussi importante que la santé physique , affirme-t-elle.

Elle estime cependant que ses proches reçoivent des soins formidables et que le personnel est vraiment exceptionnel .

Le pire Noël en 75 ans , selon un résident

Les restrictions temporaires incluent également la fin des sorties pour des raisons sociales. Sandy MacLennan, un résident âgé de 75 ans, est durement frappé par cette nouvelle réalité.

Il vit à la Villa St. Gabriel à Chelmsford, qui a instauré ses propres restrictions le 23 décembre. L'établissement a informé toutes les familles cette journée-là que tous les plans de Noël seraient annulés.

« Mon cœur était brisé. Je n’ai pas pleuré en sept ans depuis que ma femme est décédée. Mais, cette fois-ci, oui. » — Une citation de Sandy MacLennan, résident à la Villa St. Gabriel à Chelmsford

Il avait prévu de quitter le foyer et de passer le jour de Noël avec ses deux fils et leurs familles. Au lieu de cela, il a vu ses petits-enfants ouvrir leurs cadeaux sur FaceTime.

Je leur ai menti. Je leur ai dit que mon infirmière venait me voir et que je devais y aller. Je me suis déconnecté, je me suis assis et j'ai pleuré tout seul dans ma chambre. C'est mon pire Noël en 75 ans , admet-il.

La Villa St. Gabriel était aussi en confinement pour Noël en 2020, mais Sandy MacLennan explique que c'était différent, car il s'agissait d'une directive provinciale et de santé publique, et que les résidents le savaient bien à l'avance.

Il y a des gens ici qui ne comprennent pas que Noël est passé, je me bats aussi pour leurs filles et leurs fils, qui essaient d'entrer ici , affirme-t-il.

CBC a tenté à plusieurs reprises de joindre la Villa St. Gabriel et sa société mère, le Centre de soins continus St-Joseph. Les demandes d'entrevue sont toutefois restées sans réponse.

Je comprends que ces nouvelles mesures temporaires auront un impact sur la capacité des résidents à avoir des contacts étroits avec nombre de leurs amis et membres de leur famille. Nous devons rester vigilants contre le variant Omicron pour protéger les résidents et le personnel des soins de longue durée , a expliqué le ministre Rod Phillips lors de sa conférence de presse mardi.

Nous savons que ces mesures sont difficiles pour les résidents et les familles, mais nous devons rester fermes pour protéger nos plus vulnérables, notamment les résidents des foyers de soins de longue durée , a pour sa part déclaré le médecin-hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore.

Le gouvernement, de son côté, a déclaré qu'il surveille de près la situation dans les foyers de soins de longue durée et qu’il compte ajuster les mesures si nécessaire pour assurer la sécurité des résidents et du personnel.

Avec les informations d'Angela Gemmill de CBC