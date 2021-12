Le virage vert de Mahone Bay

L’un des sujets de discussion les plus courants parmi les citoyens est le réchauffement climatique et la nécessité de s'attaquer au problème des gaz à effet de serre, explique le maire, David Devenne.

Le parc éolien construit par Mahone Bay et d’autres municipalités de la région fournit assez d’énergie pour alimenter 6500 foyers. Photo : CBC/Kayla Hounsell

C'est pour cela que Mahone Bay n'a pas hésité à participer, avec les villes d'Antigonish et de Berwick, à la construction d'un parc éolien qui fournit maintenant 50 % de l'électricité de la ville.

Bientôt un parc solaire

Mais compte tenu des soucis grandissants des citoyens, Mahone Bay fera construire un parc solaire l'année prochaine, indique M. Devenne.

Ce projet va faire en sorte que 80% de notre électricité proviendra de sources qui ne dépendent pas de combustibles fossiles , souligne-t-il.

Et des bornes de recharge

Poursuivant son élan, la ville a décidé d'installer des bornes de recharge pour voitures électriques.

On va en installer huit pour l'instant, mais avec le temps, et au fur et à mesure que le nombre de voitures électriques sur nos routes augmente, on en installera davantage , explique le maire Devenne.

Une maison à Berwick équipée de panneaux solaires. Photo : CBC/Steve Lawrence

Ce sont de bonnes nouvelles pour Paul Seltzer, citoyen de Mahone Bay et propriétaire d'une voiture électrique. Selon lui, ce n'est qu'une autre étape des changements que la société doit faire. Il estime que ce sera très pratique aussi pour les touristes qui ont besoin de recharger leur voiture électrique.

Paul Seltzer ajoute que Mahone Bay est à l'avant-garde même si elle a l'air un peu vieillotte.

D’après un reportage de Paul Légère