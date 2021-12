La Chine prendra des « mesures drastiques » contre Taïwan si l'île décide d'accéder à l'indépendance formelle, a prévenu mercredi un représentant chinois, ajoutant que les provocations de Taipei et l'ingérence extérieure pourraient s'intensifier l'an prochain.

Pékin considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et a multiplié les pressions militaires et diplomatiques ces deux dernières années, provoquant l'ire de Taipei et l'inquiétude de Washington.

La Chine était prête à faire tout son possible pour parvenir à une réunification pacifique avec Taïwan, mais elle se verrait contrainte d'agir si toute ligne rouge était franchie sur la question de l'indépendance, a déclaré le porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises, Ma Xiaoguang, lors d'une conférence de presse.

« Si des forces séparatistes taïwanaises souhaitant l'indépendance se livraient à des provocations, employaient la force ou franchissaient une ligne rouge, nous nous verrions forcés d'employer des mesures drastiques. » — Une citation de Ma Xiaoguang, Bureau chinois des affaires taïwanaises