L’Alberta enregistre un nombre record de 2775 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures

La province compte à présent 17 396 infections actives au SRAS-CoV-2, 349 personnes sont hospitalisées dont 57 aux soins intensifs.

Depuis sa dernière mise à jour, la province compte 11 décès supplémentaires liés à la maladie, pour un total de 3310 depuis le début de la pandémie.

Le taux de positivité, lui, s’élève désormais à 29,9 %.

Les données publiées mercredi constituent une première mise à jour sur la COVID-19 depuis le 23 décembre.

Le nombre de cas quotidiens en Alberta depuis cette date :

23 décembre : 2010 nouveaux cas

24 décembre : 2484 nouveaux cas

25 décembre : 1568 nouveaux cas

26 décembre : 686 nouveaux cas

27 décembre : 1395 nouveaux cas

28 décembre : 2775 nouveaux cas

Jeudi, la province publiera de nouvelles estimations et une mise à jour des données sera faite mardi prochain, selon la médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw.

Dans une série de gazouillis, Deena Hinshaw observe que les taux de positivité sont plus élevés qu'auparavant, ce qui témoigne de la haute transmissibilité du variant Omicron, selon elle. Elle exhorte toute personne qui se sent malade à rester à la maison et à s'éloigner des autres jusqu'à ce qu'elle se sente mieux.

L’opposition appelle le gouvernement à l’action

De son côté, le porte-parole en matière de Santé pour l'opposition officielle néo-démocrate, David Shepherd, affirme dans un communiqué que nous sommes de toute évidence dans une cinquième vague de la pandémie et il est probable qu'elle touche plus d'Albertains que toute autre vague précédente .

Il appelle le gouvernement provincial à mettre en place un plan pour rétablir les tests complets et la recherche des contacts, et demande des directives pour la rentrée des classes des élèves qui a lieu dans quelques jours.

Le gouvernement de l'Alberta n’a pas encore décidé si les enfants retourneront à l’école en présentiel, la semaine prochaine.