Symptômes légers et test négatif : le personnel de la santé peut travailler

Le Manitoba permet maintenant aux travailleurs de la santé qui ont de légers symptômes de COVID-19 et qui ont reçu un test de dépistage négatif de continuer de travailler.

Une note de service de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) envoyée mercredi après-midi indique que les travailleurs qui étaient en congé de maladie peuvent maintenant s’autodépister pour leur retour au travail.

Ils doivent cependant remplir tous les critères établis par l'Office régional de la santé de Winnipeg ORSW , soit ne ressentir que des symptômes légers, ne pas avoir fait de fièvre au cours des 24 heures précédentes et ne pas avoir pris de médicaments pour combattre la fièvre pendant cette période.

Ils doivent aussi avoir un résultat négatif d'un test subi dans une clinique de dépistage provinciale ou dans un établissement de santé, ou avoir deux résultats négatifs de tests de dépistage qu'ils se seront administrés eux-mêmes à 24 heures d'écart.

De plus, si les symptômes d'un travailleur de la santé s'aggravent ou s'il a de nouveaux symptômes, il doit en informer immédiatement son responsable et s’isoler jusqu’à ce qu’il obtienne les résultats de ses tests, peut-on lire sur la note.

Jusqu'ici, un employé devait attendre un appel l’informant des résultats de son test de dépistage contre la COVID-19 avant de revenir au travail.

Un porte-parole de l’ORSW a indiqué qu’il s’agissait d’une politique provinciale en cours d’élaboration depuis un certain temps et qu’elle n’était pas liée à des problèmes de personnel.

Un porte-parole de Soins communs Manitoba explique dans un courriel que la province s’attend à une augmentation des absences du personnel au cours des prochaines semaines en raison du rythme accéléré de la transmission communautaire. Le porte-parole ne pouvait cependant préciser combien de travailleurs de la santé sont en ce moment atteints du virus, parce que les établissements de santé ne notent pas les raisons précises des congés de maladie.

Il a cependant indiqué que les nouveaux protocoles ont été élaborés au cours des dernières semaines après avoir constaté un plus grand nombre d’appels pour maladie ici et dans d’autres instances . Le porte-parole qualifie de responsable le processus de retour au travail pour les personnes ayant des symptômes légers et ayant reçu des tests négatifs à la COVID-19.

Cette décision, dit-il, a été prise par des experts cliniques en prévention et contrôle des infections et en santé au travail.

En conférence de presse aujourd’hui, la médecin hygiéniste en chef Brent Roussin a indiqué que la province examinait la possibilité de ramener au travail plus rapidement des travailleurs en isolement. Les risques et les avantages de la sitution devaient être pris en compte, a noté le médecin en chef.

