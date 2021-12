Environ 10 % du personnel de santé du CISSS absent à cause de la COVID-19

En date du 29 décembre, 27 travailleurs du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie ont reçu un résultat positif à la COVID-19 et 30 autres sont en retrait préventif.

C'est donc environ 10 % de l'ensemble du personnel soignant du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS qui est actuellement absent.

Cette situation et la hausse des cas de COVID au sein de la population ne menacent pas les opérations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, selon Chantal Duguay, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie.

Pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie, 9 à 10 % d’absence, c’est quand même beaucoup pour continuer d'offrir les services à la clientèle. Mais ce n’est pas tant plus élevé que ce qu’on a connu, parce qu’on a des gens qui reviennent et d’autres qui vont en congé de maladie. C’est un flux qui se maintient quand même , a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Les nouvelles embauches ont notamment pu combler une partie des absences causées par à la COVID-19.

Durant la période des Fêtes, on a embauché beaucoup de personnes grâce à la plateforme "Je Contribue!" et nos étudiants sont revenus nous prêter main forte. Ça aide beaucoup le CISSS de la Gaspésie , indique-t-elle.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie ne compte donc pas faire appel pour le moment à des travailleurs qui sont déclarés positifs à la COVID-19, une mesure qu'avait annoncée mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Anxiété et hausse des cas

Le directeur régional de santé publique, le Dr Bonnier-Viger, constate par ailleurs une certaine anxiété au sein de la population gaspésienne à la suite de l’augmentation subite du nombre de cas déclarés quotidiennement.

Les gens ne sont pas habitués à avoir des cas, donc ça les inquiète beaucoup , indique-t-il.

« C’est surprenant pour des gens qui n’ont pas eu encore à vivre ce que c’est que la COVID, de voir arriver ça avec cette puissance-là. » — Une citation de Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique

Le Dr Bonnier-Viger a tenu à se faire rassurant, en soulignant notamment le fort taux de vaccination en Gaspésie.

La chance que les gens ont, c’est qu’on arrive dans une vague où on a un virus qui est extrêmement contagieux, mais qui pour l’instant ne semble pas envoyer les gens trop trop à l’hôpital.

Le directeur régional de santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger Photo : Capture d'écran

Il appelle les Gaspésiens à réduire leurs contacts au cours des prochains jours, et notamment pour lors des célébrations du jour de l'An.

C’est un variant très contagieux et c’est incroyable de voir à quel point il se propage au sein d’une famille lorsqu’un des membres contracte le virus , explique-t-il.

Face à une situation sanitaire qui se dégrade aux Îles-de-la-Madeleine, la direction régionale de santé publique appelle aussi les Madelinots à « l’extrême prudence ».

Le Dr Yv Bonnier-Viger précise par ailleurs que le nombre de cas de COVID-19 pourrait être, en réalité, beaucoup plus important que celui annoncé.

Mercredi, la santé publique de la Gaspésie a rapporté 54 nouvelles infections, après un bilan record mardi avec 69 nouveaux cas.