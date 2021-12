Le retour des travailleurs de la santé infectés se comprend, mais doit être expliqué

Pour M. Williams-Jones, qui est aussi directeur du Département de médecine sociale et préventive de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, l’objectif poursuivi par le gouvernement s’explique. L’objectif [poursuivi] est d'éviter le délestage et les bris de services dans le réseau de la santé. Mais selon M. Williams-Jones, cela conduit à un dilemme éthique.

Je comprends les difficultés , indique-t-il, puisque les arguments sont forts dans les deux positions : faire travailler, ou non, les travailleurs de la santé qui sont contaminés à la COVID-19.

D’une part, il est possible d’agir pour maximiser le bien : plus de personnel dans le système de santé ne peut être que bénéfique. Mais les soignants sont épuisés et ils sont capables de transmettre le virus , rappelle M. Williams-Jones. Le système de santé a pourtant besoin de ces personnes, mais elles sont malades , et c’est le cœur du dilemme.

Laisser le personnel du réseau de la santé atteint de la COVID-19 en isolement conduit à imposer à ceux qui ne le sont pas la charge [de travail] des collègues qui s’absentent , et cette charge est, aux yeux de M. Williams-Jones, démesurée .

Le professeur de bioéthique mentionne toutefois que les mesures de protection qui sont en place dans le réseau de la santé sont importantes. J’ai toutes les ressources, mais le risque zéro n’existe pas , admet-il. Il pourrait y avoir des contaminations émanant du personnel qui retourne au travail.

Il insiste toutefois sur le devoir et la responsabilité du personnel soignant, qui doit offrir des services, certes, mais surtout de fournir des soins de qualité . La position du gouvernement du Québec de demander aux employés atteints de la COVID-19 de retourner au travail s’explique, mais elle conduit à de nombreuses questions quant à la santé et la sécurité du personnel et des malades.

Le gouvernement doit justifier ses décisions

M. Williams-Jones affirme que depuis le début de la pandémie, il y a un problème de transparence dans la gestion de la crise par le gouvernement du Québec, et qu’il faudrait assurément que l’État explique les fondements des mesures qu’il met en place.

Le fait de demander au personnel infecté de retourner dans les hôpitaux est, pour M. Willams-Jones, un compromis, un moindre mal, mais il faut l’expliquer . Le gouvernement aurait pu préparer le terrain pour cette décision, et donner l’heure juste sur le manque de main-d'œuvre dans le réseau de la santé.

Il aurait aussi pu expliquer qu’une bonne proportion du personnel du système de santé est doublement vaccinée, ou a reçu sa troisième dose de vaccin. Là, ça donne confiance dans la prise de décision , plaide M. Williams-Jones.

Mais ni le premier ministre du Québec, François Legault, ni le ministre de la Santé, Christian Dubé, n’ont préparé la population pour leur décision de demander le retour des travailleurs infectés dans le réseau.

M. Williams-Jones lance un appel pour faire confiance à la population et au gouvernement dans ce contexte. Les décisions prises par l’État sont légitimes selon lui, mais il faudrait assurément qu’il les explique s’il souhaite voir la population québécoise y adhérer.

Qui pourra rester en place en milieu de travail?

La Santé publique a donné certaines balises quant à la mise en œuvre du retour au travail des employés infectés par la COVID-19, mais les modalités seront appliquées au cas par cas. Le Collège des médecins du Québec a donné son aval, mais les différentes centrales syndicales ont, elles, manifesté leur désaccord.

Ce sera aux établissements de santé eux-mêmes de déterminer le protocole à mettre en place pour le retour au travail du personnel contaminé. Dans certains cas, il pourrait ne pas y avoir de zones chaudes ; tout va dépendre des établissements et des conditions propres à chacun.

Le gouvernement assure que le retour au travail des employés de la santé placés en isolement sera volontaire, mais il s’agira d’un contrat moral . En effet, le gouvernement en appelle au sens des responsabilités du personnel soignant pour éviter le délestage et les bris de services.

Cette mesure était dans les cartons du gouvernement, qui la préparait, mais il ne s’attendait pas à la mettre en place en ce moment. À la vue de la situation actuelle, avec la flambée des cas du variant Omicron, le gouvernement a décidé d’aller de l’avant.