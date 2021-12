La Société canadienne du sang cherche des donneurs de sang

Environ 5 600 rendez-vous doivent être pris en Ontario d’ici le 15 janvier, selon un porte-parole de l’organisme.

La période des fêtes est un moment difficile pour trouver des donneurs de sang, a précisé dans un communiqué le vice-président des relations avec les donneurs, Rick Prinzen.

Nous avons particulièrement besoin de gens pour prendre et garder leurs rendez-vous pour donner du sang, ajoute-t-il.

L’organisme à but non lucratif explique que les jours fériés en décembre ont réduit le nombre de jours de collecte de sang. Il y a également un besoin important de plaquettes, qui servent à traiter les patients atteints de maladies du sang graves et de certains cancers.

En tant que service essentiel, l’organisme restera ouvert dans le cas de mesure de confinement, et certains centres seront également ouverts le jour de l’an pour des rendez-vous.

Malgré l’augmentation du nombre de cas de COVID-19, le besoin de dons de sang demeure le même.

Il y a beaucoup d'incertitudes pendant une pandémie, mais il y a toujours des patients qui ont besoin de sang et de produits sanguins, indique M. Prinzen.

Bien que tous les groupes sanguins soient nécessaires, l’organisme précise qu’il existe un besoin spécifique de donneurs de sang O négatif.

Avec les informations de CBC