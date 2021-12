Les médecins du Manitoba en appellent à la population pour ralentir la COVID-19

Le président de Doctors Manitoba, le Dr Kristjan Thompson, ne cache pas son inquiétude devant le variant Omicron et la flambée des cas dans la province. La transmission communautaire, dit-il, atteint des niveaux inégalés jusqu’ici .

Dans un communiqué de presse publié mercredi, il rappelle que les hôpitaux avaient atteint les limites de leur capacité avant la venue d’Omicron. Il craint que les unités de soins intensifs ne soient débordées d’ici quelques jours ou quelques semaines.

« C’est pourquoi nous demandons aux Manitobains d’aider à ralentir la progression du virus, pour que nous puissions étaler son impact sur le système de santé. » — Une citation de Dr Kristjan Thompson, président de Doctors Manitoba

Le médecin note que l'augmentation du volume de patients arrive à un moment où le système est vulnérable, en raison du manque d’effectifs et du risque accru d’absentéisme de la part d'employés qui contractent la maladie.

Plus tôt cette semaine, des médecins de la province ont demandé un nouveau confinement pour lutter contre la pandémie.

Aux yeux du Dr Thompson, les restrictions additionnelles mises en place récemment par la province, qui limitent les rassemblements publics et privés, ne sont qu’un minimum .

Nous demandons aux Manitobains d’aller plus loin pour aider à freiner la transmission et réduire les risques , dit-il dans le communiqué de presse.

5 conseils pour freiner la COVID-19 à l’heure actuelle

1. Réduire ses contacts

Doctors Manitoba conseille à la population de réduire les contacts en allant plus loin que les mesures sanitaires en vigueur. Cela peut signifier de remettre à un autre moment un rassemblement prévu chez soi, ou de le tenir en mode virtuel. Si des personnes de deux ménages différents se rencontrent en personne, l'association conseille de réduire le nombre d’invités, d'améliorer la ventilation (par exemple en ouvrant les fenêtres) et de porter des masques si possible. On peut consulter une liste plus complète de suggestions (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) sur le site Internet de l’association.

2. Évitez les lieux publics intérieurs

Doctors Manitoba conseille de diminuer le temps passé dans des lieux publics intérieurs : commandez plutôt en ligne, ou optez pour le ramassage à l’auto ou la livraison.

3. Rester à la maison en cas de symptômes

Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien, même en cas de symptômes légers. Doctors Manitoba conseille de se renseigner sur les informations à jour de la santé publique en ce qui concerne les tests de dépistage.

4. Faites-vous vacciner

Faites-vous vacciner et obtenez votre dose de rappel (3e dose) dès que vous êtes admissibles, notamment en trouvant un endroit où obtenir un vaccin près de chez vous  (Nouvelle fenêtre) .

5. Travaillez de la maison

Doctors Manitoba conseille aux employeurs de privilégier le retour du travail à domicile pour les employés dans la mesure du possible, au moins pour les prochaines semaines.