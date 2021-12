Longue attente au centre de dépistage en raison d’un problème informatique

La plateforme informatique provinciale qui gère les rendez-vous de dépistage de la COVID-19 connaît des difficultés techniques depuis ce matin. Cela s'est traduit entre autres par des offres de rendez-vous en double , a expliqué le CIUSSS de l’Estrie-CHUS dans un communiqué de presse. Le scénario a également été observé dans d’autres régions, dont la Mauricie et le Centre-du-Québec .

À l’arrivée de Radio-Canada au centre de dépistage, le personnel distribuait des tests de dépistage rapides aux gens en ligne pour tenter de réduire le temps d'attente. D'autres Estriens ont attendu au moins une heure pour passer un test PCR.

Le CIUSSS indique que tout devrait être revenu dans l’ordre jeudi.

Les Estriens qui souhaitent opter pour un test de dépistage rapide obtenu en pharmacie devront aussi prendre leur mal en patience, indique Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

La très grande majorité des 4,2 millions de tests qu’on devait distribuer la semaine dernière ont été distribués. On ne prévoit pas d’arrivages dans les prochains jours ni la semaine prochaine pour le moment , explique-t-il.

« Le message à la population, c’est qu’on en n’a plus, des tests rapides. N’appelez pas la pharmacie pour en avoir, n’appelez pas la pharmacie pour en réserver non plus, on ne sait pas à quel moment on va les avoir et dans quelles quantités. »