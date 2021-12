COVID-19 : le Arts Club et le Cultch annulent leurs spectacles des Fêtes

À Vancouver, le rideau est tombé plus tôt que prévu pour deux spectacles du temps des Fêtes, certains membres de la distribution ayant été infectés par la COVID-19.

Le spectacle musical Dolly Parton's Smoky Mountain Christmas Carol du théâtre Arts Club de Vancouver a été présenté pour la dernière fois la veille de Noël.

Le 26 décembre, deux membres de la distribution déclaraient être atteints de la COVID, forçant la compagnie à annuler toutes les représentations prévues d’ici le 2 janvier.

Ashlie Corcoran, directrice artistique du Arts Club, affirme que la compagnie a dû rembourser environ 150 000 $ en billets.

Image tirée du spectacle East Van Panto : Alice in Wonderland Photo : Radio-Canada

Même scénario du côté du Cultch qui a dû mettre fin plus tôt que prévu à son populaire spectacle du temps des Fêtes, East Van Panto : Alice in Wonderland.

Le 26 décembre, des membres de la distribution ont reçu un test positif à la COVID.

On est triste, mais on se sent chanceux d’avoir pu le présenter pendant cinq semaines , confie Heather Redfern, directrice générale du Cultch.

Cette dernière rappelle que le spectacle est disponible en ligne jusqu’au 2 janvier.

La santé et la sécurité avant tout

Même si l'annulation des spectacles est regrettable, Heather Redfern et Ashlie Corcoran s’entendent pour dire que la santé et la sécurité de leurs employés et du public passent avant tout.

Selon elles, les importantes mesures sanitaires mises en place au sein de leurs organismes ont permis de détecter rapidement les cas de COVID.

Rappelons que le 21 décembre dernier, face à la montée des cas liés au variant Omicron, la santé publique de la Colombie-Britannique a mis en place de nouvelles mesures sanitaires pour en freiner la propagation.

Ainsi, tous les lieux culturels où les spectateurs sont assis (concert, cinéma, théâtre) doivent dorénavant limiter le nombre de clients à 50 % de leur capacité.

D'après les informations de Joel Ballard