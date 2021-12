Le NPD demande de nouvelles restrictions à l’approche du Nouvel An

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Ryan Meili, souhaite la mise sur pied d'un plan d'action pour contrer la propagation du variant Omicron et demande l'imposition de limites aux rassemblements à l'approche du Nouvel An.

L'opposition officielle croit qu'il faut adopter davantage de mesures afin de tenir le variant Omicron en échec. Selon Ryan Meili, le premier ministre Scott Moe sous-estime les dangers du nouveau variant.

Ryan Meili se base sur une nouvelle modélisation présentée par le Centre provincial des opérations d'urgence pour appeler la province à agir.

Il indique que de ne rien faire risque d’entraîner d'autres annulations de chirurgies, de traitements et de thérapies .

Il pense que cette fois-ci, les autres provinces, qui sont elles aussi aux prises avec le variant Omicron, ne seront pas en mesure de venir en aide à la Saskatchewan si les unités de soins intensifs débordent.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et le ministre de la Santé, Paul Merriman, feront une mise à jour de la situation de la COVID-19 dans la province, jeudi.

Selon une note envoyée aux médias, la conférence de presse prévue à 11 h portera sur des changements relatifs aux tests et à l’isolement, et fournira des informations sur les nombres de cas et les hospitalisations dans la province.

La province a indiqué plus tôt cette semaine que le message  (Nouvelle fenêtre) du premier ministre livré le 23 décembre reste d'actualité.

Scott Moe a dit ce jour-là qu'il ne voulait pas imposer de nouvelles mesures. Il a aussi dit qu'il n'excluait pas la possibilité d'introduire des restrictions supplémentaires dans les semaines à venir, notamment en ce qui concerne les rassemblements.