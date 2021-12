Voyages autour du monde et cosmos : bienvenue dans l’Hôtel de glace de cette année

Les voyages autour du monde et le cosmos sont les thématiques de cette année.

On voyage à travers de l'île de Pâques, du cosmos, à travers de plein de pays, cette année, pour donner un peu de rêves aux Québécois qui ne peuvent pas bouger pour l’instant , explique Marco Roy, le coordonnateur du monument glacé.

La visite de l'Hôtel de glace s'apparente cette année à une virée dans l'espace. Photo : Radio-Canada

Si l’établissement est un peu plus petit que celui construit il y a deux, il est un peu plus grand que celui bâti l’année dernière : 18 suites et 6 chambres le composent, en plus du hall, du bar et de la chapelle.

Une piste de glissade est en construction. Elle devrait être prête pour la mi-janvier.

Parcours fléché et pas de consommations au bar

Les thèmes de cette année à l'Hôtel de glace sont les voyages autour du monde et le cosmos. Photo : Radio-Canada

Une centaine de personnes avaient réservé leur billet en ligne pour ce premier jour d’ouverture. Elles ont été les premières à découvrir le travail des sculpteurs.

Côté réservations, ça va bien à date , renseigne le coordonnateur. Jusqu’à présent, on n’a pas eu beaucoup d’annulations , poursuit-il.

À cause de la pandémie, plusieurs mesures ont été instaurées. L’achat des billets et les réservations doivent être effectués d’avance.

Les premiers clients de l'Hôtel de glace pour y passer la nuit sont attendus à partir du 2 janvier. Photo : Radio-Canada

Celles et ceux qui se rendent sur place ont l’obligation de présenter leur passeport vaccinal s’ils veulent accéder au site et de porter un masque. Les visites se font selon un parcours fléché à sens unique.

L’Hôtel de glace est ouvert de 10 h à 22 h. Il est situé dans le Village Vacances Valcartier.