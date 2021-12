Hong Kong : un média en ligne ferme après une vague d’arrestations

Le média en ligne hongkongais défenseur de la démocratie Stand News a annoncé mercredi sa fermeture après avoir été visé par des perquisitions et sept arrestations pour « publication séditieuse », le dernier épisode en date de la répression exercée sur la presse locale par les autorités fidèles à Pékin.

Ce coup de filet survient au moment où la communauté internationale s'inquiète de l'implacable reprise en main à Hong Kong depuis les manifestations pour la démocratie de 2019.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a dénoncé une attaque ouverte contre la liberté de la presse déjà en lambeaux à Hong Kong et Amnistie internationale a accusé les autorités d'instrumentaliser la législation hongkongaise .

Le chef de la police nationale de Hong Kong, Steve Li, a déclaré que Stand News est accusé d'avoir publié des articles et des billets de blogue séditieux entre juillet 2020 et novembre 2021.

Ils ont décrit des manifestants à Hong Kong comme portés disparus ou violés… Ce sont des allégations malfaisantes sans aucune base factuelle , a dit M. Li.

Il a nié que la police s'attaque aux médias, assurant que les publications faisant paraître des articles impartiaux n'auraient pas de problèmes.

Une opération policière de grande ampleur

Mercredi à la mi-journée, la police a été vue sortant des cartons de Stand News. Selon M. Li, des ordinateurs, des téléphones, des documents et 500 000 dollars de Hong Kong (56 856 euros) en espèces ont été saisis.

En outre, 61 millions de de dollars de Hong Kong d'avoirs appartenant à Stand News ont été gelés, a-t-il ajouté.

Plus de 200 agents ont perquisitionné mercredi au siège de Stand News et aux domiciles de plusieurs de ses employés.

Un journaliste de l'AFP a vu le rédacteur en chef de la publication, Patrick Lam, conduit menotté à l'intérieur des bureaux de Stand News.

Des policiers devant le siège du média en ligne Stand News Photo : AP / Vincent Yu

Selon les médias locaux, la police a également arrêté l'ex-rédacteur en chef Chung Pui-kuen et quatre ex-membres du conseil d'administration ayant démissionné en juin, dont la vedette de la pop cantonaise Denise Ho, l'avocate et ancienne membre du Conseil législatif de Hong Kong Margaret Ng ainsi que l'ex-journaliste de l'Apple Daily Chan Pui-man, épouse de M. Chung.

M. Li n'a pas exclu d'autres arrestations, certaines personnes recherchées ne se trouvant pas sur le territoire hongkongais.

Le rédacteur en chef adjoint de Stand News, Ronson Chan, également président de l'Association des journalistes de Hong Kong, a raconté que son domicile avait été fouillé et que du matériel informatique avait été saisi. Il n'a pas été arrêté.

Stand News hors ligne

À cause de la situation actuelle, Stand News va cesser son activité immédiatement et arrêtera d'actualiser son site [Internet] et tous ses réseaux sociaux , a annoncé la publication.

Stand News a également indiqué que tout son personnel avait été licencié, que son rédacteur en chef Patrick Lam avait démissionné et que le site Internet serait mis hors ligne prochainement.

Stand News était indépendant au plan éditorial et se consacrait à protéger les valeurs fondamentales de Hong Kong comme la démocratie, les droits de la personne, la liberté, l'État de droit et la justice , a poursuivi le média, créé en 2014 et sélectionné en novembre pour le Prix de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF).

Pourtant, John Lee, l'adjoint de la cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam, a affirmé que les personnes arrêtées étaient des éléments malfaisants […] abusant de leurs fonctions […] d'employés de médias .

Patrick Lam, le patron de Stand News, au premier plan Photo : AP / Vincent Yu

Pendant les manifestations de 2019, plusieurs journalistes de Stand News avaient eu maille à partir avec la police.

Dans un épisode resté célèbre, une de ses reporters avait filmé en direct l'attaque ultraviolente réalisée par un groupe d'individus masqués contre des manifestants pour la démocratie dans une station de métro, continuant à filmer alors que les assaillants s'en prenaient à elle.

Stand News était la cible ces derniers mois de vives critiques des autorités. C'est le deuxième média local réduit au silence par celles-ci.

En juin, le journal prodémocratie Apple Daily avait fermé après le gel de ses actifs et l'arrestation de ses principaux dirigeants, en vertu d'une nouvelle loi radicale sur la sécurité nationale imposée par Pékin en juillet 2020.

Vague de critiques

Plusieurs opposants hongkongais ayant fui à l'étranger ont condamné les arrestations de mercredi.

Le Parti communiste chinois continue à poursuivre les journalistes et médias qui osent le contredire et dire la vérité , a tweeté l'opposant Nathan Law, en exil au Royaume-Uni.

Affaires mondiales Canada parle de violations des libertés fondamentales Le Canada se tiendra toujours debout pour soutenir la démocratie et la liberté de la presse , a affirmé à Radio-Canada le porte-parole de l'organisation, Jason Kung, qui ajoute que les dirigeants d'Affaires mondiales Canada sont profondément préoccupés par l'arrestation à Hong Kong d’actuels et d’anciens membres du conseil d'administration et du personnel de Stand News, y compris la Canadienne et activiste Denise Ho . La liberté des médias et la liberté d'expression demeurent les pierres angulaires de la démocratie et sont essentielles à la protection des droits de la personne et des libertés fondamentales. Nous continuerons à dénoncer ces violations en partenariat avec nos alliés , a déclaré M. Kung. Il conclut : Sur le terrain, nos agents sont mobilisés et sont prêts à offrir de l’aide consulaire. Nous suivons la situation de très près.

Stand News représente un des derniers vestiges du journalisme indépendant à Hong Kong et nous ne sommes pas sûrs qu'il puisse survivre à cette répression , a estimé pour sa part Brian Leung, un représentant du mouvement Hong Kong Democracy Council, dont le siège est aux États-Unis.

Des journalistes venus immortaliser la perquisition au média Stand News. Photo : AP / Vincent Yu

L'Association des journalistes de Hong Kong et le Foreign Correspondent Club, qui représentent respectivement les journalistes locaux et étrangers, se sont déclarés profondément préoccupés .

Le porte-parole de la diplomatie de l'Union européenne, Peter Stano, a dénoncé une poursuite de la détérioration de la liberté de la presse à Hong Kong.