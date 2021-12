Plus de 2200 cas actifs de COVID-19 dans le Nord de l’Ontario

Même en excluant les journées où les décomptes comprenaient une accumulation de données, le nombre de nouveaux cas recensés mercredi fracasse les sommets quotidiens signalés dans le Nord de l'Ontario depuis le début de la pandémie.

À titre illustratif, le dernier record quotidien date de jeudi dernier et consistait de 253 nouveaux cas.

Malgré la hausse fulgurante de nouveaux cas, aucun décès et aucune hospitalisation n'ont été signalés.

Or, des cas du variant Omicron ont été détectés dans tous les bureaux de santé publique, et il est encore trop tôt pour connaître le taux d'hospitalisation associé au nouveau variant.

Il y a actuellement 2253 cas actifs de COVID-19 sur le territoire desservi par les sept bureaux de santé du Nord de l'Ontario.

Bilan quotidien dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Santé publique de Sudbury et districts signale à lui seul 169 nouveaux cas, en plus de 50 cas résolus.

Dans le Nord-Ouest de la province, les deux bureaux de santé publique qui couvrent le territoire proche de la frontière avec le Manitoba ont recensé une soixantaine de cas, représentant une légère baisse par rapport au début de la semaine.

Bilan quotidien du Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Ce sont les bureaux de santé publique de Porcupine et de North Bay -- Parry Sound qui signalent le plus de cas à travers la région : 247 et 295, respectivement.

Par ailleurs, Porcupine affirme qu'un cas positif a voyagé de Timmins à Toronto le 23 décembre dernier (vol 8436 d'Air Canada) et que plusieurs passagers sont à risque d'avoir contracté le virus et devraient se mettre en isolement préventif immédiatement.

Du côté d'Algoma, 58 cas ont été détectés à Sault-Sainte-Marie, et quelques cas ont été détectés au Nord d'Algoma, ainsi qu'à Eliott Lake.

Les autorités sanitaires encouragent tous les résidents à faire les démarches pour se produrer une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Pour l'instant, il est impossible de savoir comment progresse la campagne de vaccination dans la région, les données n'ayant pas été mises à jour depuis presqu'une semaine dans la plupart des bureaux de santé.