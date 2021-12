Manque de bénévoles au refuge pour animaux le Château

Ce sont actuellement une dizaine de bénévoles qui se relaient sept jours sur sept pour prendre soin des animaux, faire le ménage et accueillir les visiteurs. Il faut doubler au moins les effectifs, on manque vraiment de bénévoles , explique Sylvie, qui vient donner de son temps cinq jours par semaine.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Claudie est la bénévole responsable des rongeurs et des lapins, et travaille à temps plein en plus de s'impliquer au refuge. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

« Des dons et des bénévoles, c'est comme ça qu'on arrive à survivre. » — Une citation de Sylvie, bénévole au refuge le Château

Avant la COVID, le café était ouvert six jours par semaine, mais là, on l'ouvre deux après-midi, jeudi et samedi. [...] C'est quatre à cinq personnes pour ouvrir , ajoute-t-elle.

Lorsque l’endroit ouvre ses portes au public, une personne est en effet responsable de l’accueil, une du bar, une des visites, et une de la surveillance. Un total de quatre bénévoles doivent donc être présents, ce qui arrive rarement, selon le propriétaire de l’organisme Martin Provost.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Lily, un perroquet âgé de 20 ans, dansant avec joie. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Des visites fort populaires

Le Château ne profite pas de subventions et fonctionne donc exclusivement grâce aux dons en matériel, en argent ou en nourriture. Pour amasser des fonds, le refuge propose notamment au public de visiter ses installations et de boire une boisson chaude en compagnie de chats contre un montant de 10 $.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Plusieurs animaux exotiques sont recueillis et soignés au refuge le Château. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Lorsque le refuge est ouvert, beaucoup de visiteurs se précipitent ainsi pour profiter de la compagnie des animaux.

Les journées où on est ouvert, il y a beaucoup d'achalandage, donc c'est des temps d'attente pour faire la visite du refuge beaucoup plus élevés, explique Claudie, la bénévole responsable des rongeurs et des lapins. On refuse des gens, étant donné qu'on manque de place à l'avant et de bénévoles pour faire les visites et surveiller le tout. Ça impacte aussi le financement : c'est sûr qu'en refusant des gens, on perd de l'argent, donc avec cet argent-là, c'est des légumes en moins qu'on peut acheter, de la nourriture en moins, des soins vétérinaires en moins. Ça a des impacts sur tout le refuge.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Rambo est le seul animal qui n'est pas végétarien au refuge. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

En attendant de trouver une famille, plus de 200 animaux cohabitent dans le refuge, selon Sylvie. Chaque jour, il en arrive, il en ressort, il y a des adoptions pratiquement tous les jours , mentionne-t-elle.

Début de la galerie de 6 items. Appuyer sur le bouton pour passer la galerie. Image / de 6 Mettre le carrousel en mode plein écran Nombreux sont les animaux en attente d'une famille. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere









Fin de la galerie de 6 items. Appuyer sur le bouton pour retourner au début de la galerie.

La plupart de ces animaux sont blessés, handicapés ou abandonnés, et représentent une grande diversité d’espèces. Des chats, des reptiles, des rongeurs, des lapins et des pigeons se côtoient notamment entre les murs du Château.