Un formulaire pour informer son médecin d’un résultat positif à un dépistage rapide

Un médecin invite les Albertains à signaler à leur médecin de famille le résultat positif de leur test de dépistage rapide de la COVID-19 à travers un formulaire à soumettre en ligne (en anglais  (Nouvelle fenêtre) ). La démarche a pour but de faciliter la communication et le suivi entre le patient et son médecin, ainsi que d'anticiper les démarches en cas de COVID-19 de longue durée.