Pédaler 12 mois par année à Rimouski

Certains Rimouskois ne jurent que par le vélo comme moyen de transport. Quelle que soit la saison, ils troquent la voiture pour le vélo, et ce, 12 mois par année.

L’hiver n’aura pas raison du cycliste rimouskois Denis Côté qui pédale beau temps, mauvais temps.

J’ai fait cette année juste dans Rimouski pour le ''viraillage'', 4000 kilomètres à vélo , rapporte M. Côté. Le cycliste utilise la bicyclette comme transport depuis une quarantaine d’années. Et même les tempêtes de neige n’ont jamais été une raison pour remiser son vélo.

Les gens roulent moins vite l’hiver et le vélo aussi. Et si tu tombes, ça fait moins mal sur l’asphalte , explique-t-il.

Denis Côté utilise son vélo comme principal moyen de transport depuis une quarantaine d'années. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Que ce soit pour leur santé physique ou pour des convictions environnementales, chacun a ses raisons d’utiliser ce mode de transport actif 12 mois par année.

C’est vraiment loin d’être impossible de vivre sans voiture, surtout si on habite en zone urbaine , croit la cycliste Gabriela Jakubovits. Moi, je suis à Saint-Robert et je trouve qu’il n’y a pas de problème de tout faire à vélo ou à pied. C’est possible, mais dès que la culture de la voiture est là, ça incite les gens à prendre leur voiture , croit-elle.

« Si on ajoute une personne à vélo sur les routes, c’est une voiture de moins. Tout le monde est gagnant ! » — Une citation de Denis Côté, cycliste urbain

Les cyclistes hivernaux estiment toutefois que le réseau cyclable de la Ville de Rimouski gagnerait à être amélioré.

Les connexions qui relient le centre-ville aux quartiers limitrophes sont rares. Il y a beaucoup de belles pistes pour le loisir comme sur le bord du fleuve, où l'on peut aller jusqu’à Sainte-Luce ou au Rocher-Blanc. Mais si on veut aller magasiner, que ce soit au centre-ville ou dans le coin des grands magasins, c’est vraiment moins évident , indique Gabriela Jakubovits.

Gabriela Jakubovits se déplace exclusivement à vélo ou à pied à Rimouski. Elle est toutefois craintive d'amener son poupon avec elle lors de ses déplacements l'hiver en raison des pistes cyclables qu'elle qualifie de non sécuritaires. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Une voie cyclable revendiquée

Pour sa part, l’administrateur de l’Association Rimouski ville cyclable, Daniel Bénéteau, demande depuis des années à la Ville de Rimouski de mieux desservir le centre-ville et d’aménager une voie cyclable du Nord au Sud sur la rue Saint-Louis.

Ça n’a pas de bon sens qu’une ville comme Rimouski n’ait pas de voies cyclables pour accéder au centre-ville , mentionne-t-il.

Selon lui, le transport à vélo au centre-ville est même risqué en raison des pistes cyclables inexistantes et des voies en bordure de routes non protégées par une barrière physique. L’asphalte est également mal entretenu à certains endroits, constate Daniel Bénéteau.

Amener des enfants au centre-ville en vélo, je ne ferais pas ça. C’est vraiment trop dangereux , témoigne M. Bénéteau. Alors il faut trouver une façon de permettre aux familles de se déplacer au centre-ville de Rimouski.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, était indisponible mercredi pour répondre à nos questions. Toutefois, il a mentionné à quelques reprises durant sa campagne électorale qu’il souhaitait mettre de l’avant la mobilité active et durable à Rimouski.