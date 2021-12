Un homme et une femme accusés de trafic de fentanyl à Kingston

La police de Kingston a procédé à l’arrestation, la semaine dernière, d’un homme et d’une femme, tous deux âgés de 24 ans, qui ont été accusés, entre autres, de trafic de fentanyl.

Ils font face à des accusations de possession en vue de faire du trafic de fentanyl, de méthamphétamine en cristaux, de cocaïne et d’amphétamine.

Ils sont aussi accusés de possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $ et de possession d’une arme à feu et de munitions.

Le 22 décembre, des policiers de Kingston ont perquisitionné, avec un mandat, une résidence située sur la rue Bath où ils ont trouvé de la cocaïne, de la méthamphétamine en cristaux, du fentanyl, des preuves de trafic de drogue et une arme de poing de 9 mm avec des munitions.

La saisie totale de fentanyl s'élève à plus d'un kilogramme.