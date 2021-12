La santé publique a détaillé mercredi après-midi son plan de contingence pour les bris dans les services à la population.

Ce plan, qui se veut progressif, s'applique différemment aux employés du réseau de la santé qu'à ceux des autres secteurs jugés essentiels.

Québec n'a pas donné de listes exhaustives de ces autres secteurs, préférant laisser aux gestionnaires le soin de juger si le service qu'ils offrent est essentiel, mais précise que la directive s'applique entre autres aux corps de police, aux pompiers ainsi qu'aux services de transports collectif.

Lors de la séance d'information, le conseiller médical stratégique de la santé publique, le Dr Richard Massé, a précisé que tous les travailleurs qui présentent des symptômes de la COVID-19, test positif ou pas, doivent continuer de se placer en isolement.

Les nouvelles mesures présentées concernent ainsi essentiellement les personnes asymptomatiques.

Ordre de rappel des travailleurs essentiels Employé vacciné qui a été en contact avec une personne infectée et placé en isolement préventif depuis cinq jours; Employé, vacciné ou non, qui a été en contact avec une personne infectée et placé en isolement au moins cinq jours; Employé vacciné qui a été en contact avec une personne infectée et placé en isolement préventif depuis trois jours; Employé qui a contracté la COVID-19, qui est asymptomatique et qui a passé cinq jours en isolement; Employé qui présente des symptômes de COVID-19. Le gestionnaire doit toutefois obtenir l'autorisation de la direction de la santé publique de sa région.

Dès mercredi, les employés du réseau de la santé qui ont reçu leurs deux doses de vaccin et qui ont été en contact ponctuel avec une personne infectée, au travail ou à l'extérieur, ne seront plus retirés de leur poste de façon préventive. Tous doivent cependant surveiller l'apparition de symptômes dans les deux semaines suivant le contact et se faire dépister dès que possible.

Seuls ceux qui vivent avec un proche symptomatique seront placés en isolement, pour une durée de sept jours. Cet isolement pourrait toutefois être brisé si une rupture de service est à prévoir dans le secteur de travail de l'employé.

Si cette mesure ne s'avère pas suffisante, Québec autorisera les gestionnaires à rappeler au travail ceux qui ont reçu un diagnostic positif au virus, et ce, peu importe leur statut vaccinal.

L'employé devra toutefois ne présenter aucun symptôme de la COVID-19 et avoir passé au moins cinq jours en isolement.

Un scénario catastrophe prévoit également le retour en poste de travailleurs symptomatiques. L'employeur qui aurait recours à cette mesure devrait toutefois obtenir le feu vert de la santé publique en santé au travail de sa région.

Plus de détails à venir