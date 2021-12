La Fédération des enseignants de la C.-B. demande un report de la rentrée hivernale

Alors que la province déplorait, mardi, 1785 nouvelles infections à la COVID-19 et que les centres de dépistages sont saturés, la présidente de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, Teri Mooring, appelle le gouvernement à déplacer la rentrée scolaire après le 10 janvier.

Elle demande en outre l'implantation de nouvelles mesures au sein des Conseils scolaires.

Nous sommes dans une nouvelle pandémie , dit-elle, en reprenant les mots de Bonnie Henry, la médecin-hygiéniste en chef de la province.

Nous voyons un haut niveau de transmission dans les communautés et nous sommes inquiets de l'impact que cela aura dans les écoles , explique Mme Mooring.

Aussi, la Fédération des enseignants demande ce report afin d'implanter gratuitement le port du masque N95 pour le personnel enseignant et les élèves, de prioriser les enseignants dans la distribution de la troisième dose de vaccin, d'améliorer le système de ventilation des classes et de déployer un système de test rapide et régulier dans les établissements scolaires.

« Il pourrait y avoir une série de fermetures d'écoles en raison du manque de personnel. » — Une citation de Teri Mooring, présidente de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique

Teri Mooring se dit très préoccupée par une potentielle pénurie d'enseignants causée par les absences liées à la COVID-19. Elle souhaite une collaboration entre le ministère de la Santé, les Conseils scolaires et les régies de santé régionales afin d’instaurer le port obligatoire du masque N95.

Cela a été très difficile d'implémenter le port du masque, spécialement dans certaines parties de la province, donc nous avons besoin d’aide pour cela , confie-t-elle.

Les systèmes de ventilation de la moitié des Conseils scolaires de la province ne sont pas adéquats , poursuit Mme Mooring. Elle ajoute que l'épisode de froid que traverse la Colombie-Britannique empêche d'ouvrir les fenêtres pour aérer les classes.

Enfin, la présidente de la Fédération des enseignants rappelle que si 96 % des enseignants sont vaccinés, ces derniers devraient recevoir une dose de rappel en priorité, selon la fédération.

La ministre de l'Éducation, Jennifer Whiteside, sera présente aux côtés du ministre de la Santé et de la médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique lors d'une conférence de presse prévue ce mercredi après-midi.

Avec des informations de Timothé Matte-Bergeron