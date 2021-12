COVID-19 : des Trifluviens confinés sur un bateau de croisière au large des Bahamas

Un couple de Trifluviens sont montés à bord du bateau de croisière MSC Divina il y a quelques jours. Lucie Duval et son conjoint André Lassonde sont partis de Miami et se dirigeaient vers le Panama. Mais voilà que le bateau est stationné sur l’eau, frappé par une éclosion de COVID-19.

Lucie Duval s’explique mal comment la COVID-19 a pu s’inviter dans leur voyage. Il fallait être bétonné pour entrer. On avait tous nos tests PCR 48 h avant le départ. On est entrés dimanche en après-midi, et puis tout se déroulait bien , raconte-t-elle.

Lundi soir, son conjoint a commencé à être enrhumé, puis on voyait qu’il se passait des choses. Le personnel scannait nos cartes pour, nous disait-il, faire du repérage. On trouvait ça particulier parce que ce n’est pas la routine habituelle , indique la passagère qui n’en est pas à sa première croisière. Selon elle, le personnel du bateau a annoncé après le souper lundi soir qu’il y aurait des tests de dépistage pour l’ensemble des 1200 passagers.

Quelques jours avant l’embarquement, elle croyait même que le voyage serait annulé à cause de la pandémie. Elle soupçonne que l’entreprise de croisière savait qu’il y avait des cas de COVID-19 à bord, mais qu’elle a fait le choix de le taire pour ne pas avoir à rembourser les croisiéristes.

Ce matin, au lever du soleil, j’étais dehors sur mon balcon, et à deux balcons de moi, il y avait une personne dehors aussi. Ça fait que j’ai pu discuter avec… C’est un employé qui est en isolement depuis vendredi. Ça fait que les dirigeants du bateau savaient qu’il y avait contamination sur le bateau quand ils nous ont fait embarquer dimanche , relate-t-elle.

Les deux Trifluviens sont présentement confinés sur le bateau. Lucie Duval occupe une chambre différente de celle de son conjoint malade. Elle apprenait mercredi matin que l’arrêt prévu en Jamaïque est annulé.

Le but de parler, confie-t-elle, c’est d’informer les gens. Comme je vous dis, moi je suis en sécurité, mon moral est bon, mais c’est de dire que quelque part, on s’est fait avoir.

« Je sens qu’à quelque part, on a été vulnérables… on s’est fait avoir qui ne sont pas sérieux là-dedans. » — Une citation de Lucie Duval, croisiériste

Risqué de voyager en croisière

Le vice-président de l’agence Voyages Arc-en-ciel, Justin Bordeleau, est catégorique quand vient le temps de parler des croisières.

Tout déplacement à l’étranger comporte des risques. Mais dans un navire de croisière, il y a encore plus de proximité. Et on ne se le cachera pas, notre hébergement est aussi notre mode de transport. Donc on peut se retrouver prisonniers de cet environnement-là , avise-t-il.

Il est d’avis que les compagnies de croisières ont adapté leurs politiques de remboursement, et qu’il faut que les clients s’informent avant d’acheter un forfait de voyage. Il ajoute que les assurances, si elles sont achetées par le client, peuvent rembourser le coût du voyage annulé.

Une solution que met aussi de l’avant Barbara Paquin, propriétaire de Voyages Charterama.

J’en ai, des clients, qui devaient partir en croisière et qui ont annulé [...] Ils sont payés par leur assurances , dit-elle. Elle invite d’ailleurs ses clients à attendre le plus tard possible pour acheter leur voyage de croisière. S’il est acheté, elle préconise d’attendre le plus longtemps possible pour faire le paiement final.