Du Larousse illustré à l’Ordre du Canada, le parcours de l’écrivain J.R. Léveillé

Joseph Roger Louis Léveillé est né à Winnipeg en 1945. En parallèle d’une carrière de directeur éditorial aux Éditions du Blé et de journaliste chez Radio-Canada, il publie plus d'une trentaine d'œuvres (romans, poésie, essais) au Manitoba, en Ontario, au Québec et en France, sous le nom de plume J.R. Léveillé.

Son dernier ouvrage paru en septembre 2021 aux Éditions du Blé, Comment on a écrit certains de mes livres, revient sur la genèse, les inspirations et l’évolution de son œuvre.

Son amour des mots remonte à l’enfance, lorsqu’il avait 8 ans et que son grand-père lisait le dictionnaire Larousse. Dans Le Larousse, il y avait des illustrations et des planches de couleurs. Alors, les mots et les images sont venus en même temps pour moi.

Les arts plastiques sont une source d’inspiration pour l’écrivain qui mène une réflexion autour de l’acte créatif en lui-même.

Détails de l'œuvre plastique de J.R. Léveillé visible au Centre culturel franco-manitobain, intitulée "Généalogie de lieu", 2000. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Quand je travaille, je me sens aussi un peu comme l’artiste Jackson Pollock. Il y a deux citations de lui que j’aime beaucoup et qui résument vraiment le travail d’écrivain et le travail de tout artiste. Il disait : "Quand je suis dans mon œuvre, je ne sais pas ce que je fais". Donc il se laisse aller au rythme de l’improvisation. Et, en même temps, il disait : "Quand je travaille, je nie l’accident".

Ces deux citations touchent particulièrement J.R. Léveillé. À un moment donné, l'improvisation vient pour confirmer que c’est la bonne chose à faire. Les deux éléments vont main dans la main.

« C’est un peu comme ça que je procède : je laisse l'écriture elle-même me dire ce qu’il y a à faire. » — Une citation de J. R. Léveillé, écrivain

La pensée dans l’acte, c’est ce qui résume sa manière de faire lorsque J.R. Léveillé se met à écrire. Il confie que, pour lui, l'écriture, ce n’est pas écrire les beaux mots, d’écrire la belle langue française, mais c’est l’acte même d’écriture qui fait venir l’écriture. C’est l’acte même qui fait exister, qui fait la pensée.

Pour l’auteur, cette manière de procéder fait d’autant plus sens aujourd’hui. Dans ce sens-là, si on revient à l’honneur qui me revient aujourd’hui, ce qui est reconnu avec ma nomination : un être vivant a réussi à faire quelque chose de cette pratique d’écrivain. Et probablement, c’est ce qui me touche le plus profondément.

L’écrivain songe à écrire un petit texte anecdotique qui s’intitulerait Ma vie en art et qui reprendrait ses expériences au théâtre, dans l’écriture et dans les arts plastiques. Je ne raconterai pas ma vie d’écrivain, dit-il, mais peut-être les conditions de mes premières œuvres.