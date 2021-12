L’aluminium et le minerai de fer ont la cote cette année

L’aluminium et le minerai de fer nord-côtiers figurent au sommet des exportations québécoises en 2021.

C’est ce que révèle le bilan du troisième trimestre compilé par l’Institut de la Statistique du Québec.

L’aluminium québécois triomphe encore cette année et est le produit exporté le plus prisé de la province.

Le métal récolte une part de 9,5 % des exportations totales, tandis que le fer, qui figure quant à lui au troisième rang du palmarès des exportations, constitue plus de 5 % des produits exportés en 2021.

Les alumineries de la Côte-Nord fournissent plus de 30 % de la production québécoise, alors que tout le fer du Québec quitte par les ports de Sept-Îles et de Port-Cartier.

« On a aussi la chance d'avoir dans le nord, au niveau du Québec, du minerai de très haute qualité. » — Une citation de Gabriel Striganuk, coprésident de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-Utenam

Pour le fer, ça s'explique notamment par le fait que les programmes en infrastructures qui ont été annoncés par différents pays pour faire face aux conséquences de la COVID-19 nécessitent souvent de l'acier pour les infrastructures , ajoute Gabriel Striganuk, coprésident de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-Utenam.

Selon le coprésident, cette situation à un effet positif sur l'ensemble de la Côte-Nord, par exemple avec les investissements et la production de minerai de fer qui augmentent.

Mine de fer sur la Côte-Nord (archives) Photo : Radio-Canada / Radio-Canada

Ça veut dire plus de minerai qui passe sur le [chemin de fer] QSN&L, ça veut dire plus d'employés, ça veut dire des projets de construction, des projets pour nos entrepreneurs, nos PME d'ici , énumère-t-il.

Le coprésident de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-Utenam indique que les astres étaient alignés en faveur du marché minier cette année.

À son avis, les conditions économiques favorables et un prix de l'aluminium qui est au sommet profitent à l'aluminerie Alouette.

Et pour l'avenir?

Le président de l'Association de l'aluminium du Canada estime que l'avenir apparaît favorable au marché minier du Québec.

Selon Jean Simard, le Québec est très bien positionné dans un marché qui sera de plus en plus exigeant quant à des critères de production responsable, en plus d'une faible empreinte carbone .

Avec les informations de Lambert Gagné Coulombe