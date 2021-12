Appel à la prudence sur les glaces de La Baie

Le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrant, explique que les techniciens de son organisation vont mesurer l’épaisseur de la glace le 4 janvier prochain.

On a des gens qui nous ont dit qu’elle mesurait de 6 à 8 pouces, d’autres qui ont dit que c’est plus 4 pouces. Ce sont des choses qui sont normales, car c’est très très variable la glace. Avec les courants des marées, avec les sorties des rivières, la glace n’est pas du tout uniforme , a soutenu Marc-André Galbrand, en entrevue à C'est jamais pareil.

Selon lui, il n’y a aucun secteur à l’eau claire actuellement à La Baie, contrairement à l'année dernière. À pareille date, une vingtaine de pêcheurs avaient dû regagner la rive à la demande des policiers. Marc-André Galbrand demande aux utilisateurs d’être prudents.

Parfois en début de saison, on a un 12 pouces à un endroit et 50 pieds plus loin, on a seulement 6 pouces. C’est comme n’importe quelle activité qui comporte des risques, et en ce moment, ils sont plus élevés que dans six mois , soutient-il.

Le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand, vise à réduire de 25 % la quantité de déchets produits sur les sites de pêche blanche. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Épaisseur de glace requise

Son organisation se base sur les données de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST ainsi que de celles de la Société de sauvetage canadienne avant d’officialiser le début de la saison. L'épaisseur de la glace doit atteindre 30 centimètres avant que les cabanes soient autorisées à s'installer sur les glaces.

C’est un 12 pouces. Quand on veut y aller sans véhicule, à pied, on parle plus d’un quatre à six pouces selon la Société de sauvetage. Évidemment, à pied, ce n‘est pas la même chose que d’y aller avec une motoneige ou d’y aller avec un camion. On comprend que c’est selon la flottabilité de la glace , ajoute Marc-André Galbrand.

Si le froid perdure, le directeur général de Contact Nature s’attend à un début de saison hâtif, soit dès la mi-janvier. Cette année, l'organisation souhaite réduire du quart les déchets qui sont collectés dans les deux villages.

Ce défi sera particulièrement important, car près de 1000 emplacements ont été réservés cette année, un record pour l’organisation. Il y a trois ans, environ 700 emplacements avaient trouvé preneur.

D'après une entrevue de Julie Bergeron