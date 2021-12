COVID-19 : 293 nouveaux cas et 4 décès supplémentaires en Saskatchewan

La Saskatchewan enregistre 293 nouveaux cas de COVID-19 et déplore le décès de quatre personnes dans les dernières 24 heures.

Au total, il y a eu 83 855 transmissions du virus dans la province depuis le début de la pandémie et 951 personnes sont décédées des suites de la maladie.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA (SHA ) fait état de 1645 cas considérés comme étant toujours actifs.

Mercredi, la province comptait 83 personnes hospitalisées, dont 15 patients aux soins intensifs.

Sur les 83 patients, 47 (soit 56.6 %) ne sont pas entièrement vaccinés.

Avec 138 nouveaux cas, Regina est l'endroit où se trouvent le plus grand nombre de nouvelles infections en Saskatchewan, mercredi.

On compte 60 nouveaux cas à Saskatoon.

La campagne de vaccination se poursuit avec 925 nouvelles doses administrées, ce qui amène le total de vaccinations à 1 796 607.

Le premier ministre, Scott Moe, et le ministre de la Santé, Paul Merriman, ont annoncé qu’ils feront une mise à jour de la situation dans la province, jeudi.

La conférence de presse prévue à 11 h portera sur des changements relatifs aux tests et à l’isolement, et fournira des informations sur les nombres de cas et les hospitalisations, selon une note envoyée aux médias.