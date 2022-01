Pour plusieurs cultures, le foulard de tête est plus qu’un symbole religieux

Généralement nous portons le foulard comme parure, comme outil de beauté quand bien même que plusieurs le porteraient pour des raisons religieuses , Françoise Ndjibu, de Brampton.

Elle porte le foulard de tête plus comme un objet de mode et en compte plusieurs dans sa garde-robe.

J’aime porter le foulard et surtout les foulards préfabriqués si vous êtes habillée en boubou. Maintenant, on en fabrique beaucoup , indique la Canadienne d’origine congolaise.

En Afrique le Nigeria, les deux Congo, le Togo, le Bénin sont parmi les pays où les femmes aiment porter des morceaux de leurs pagnes comme foulard de tête.

Françoise Ndjibu affectionne particulièrement les foulards aux motifs identiques à des pagnes africains. Ça fait du bien. C’est toujours à la mode , ajoute-t-elle.

Mme Ndjibu dit observer un grand intérêt des jeunes filles africaines aux foulards de tête. Les jeunes les popularisent davantage, elles aiment les foulards et elles ont créé plusieurs façons de les nouer. Les jeunes actuellement l’ont plus adopté par rapport à l'époque où j'étais jeune fille .

La Torontoise Marie-Claire Muamba, également d’origine congolaise, soutient que lors des cérémonies de mariages traditionnels qui sont célébrés au Canada, le port des tenues africaines par les jeunes est devenu courant. Ma fille était fille d'honneur lors du mariage d’une de ses amies, et toutes les filles étaient habillées en habit africain avec un foulard sur la tête , se souvient-elle.

Léa Muamba, la fille de Marie-Claire Muamba, organise même des ateliers pour faire connaître et valoriser le foulard africain parmi les jeunes de sa génération. Nous cherchons à savoir comment porter le foulard parce que ça fait partie de plusieurs cultures africaines et de notre identité en tant que noire , explique-t-elle.

Le foulard africain peut-être un morceau de tissus en soi ou un morceau de pagne africain, selon Mme Muamba.

Muamba croit que parler du foulard peut contribuer à briser certains préjugés. C’est important de parler de ces genres de choses. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas pourquoi on le porte ou qui se font de fausses idées au sujet du foulard .

Coiffe créole et carré Madras

Aux Antilles, enrouler un morceau de tissu autour de sa tête est aussi une mode prisée chez les femmes. Dans cette partie du monde, le foulard porte le nom de coiffe créole ou encore de carré Madras (ou maré tèt en créole) avec chacun ses spécificités.

D'après Magali Laville, qui habite désormais Quinte West, la coiffe créole est faite pour des mariages, des baptêmes, des enterrements, des anniversaires ou des cérémonies officielles .

Elle précise que la coiffe créole est d’abord un morceau de Madras, un tissu traditionnel en soie et coton de couleurs vives.

La coiffe créole, c’est un tissu Madras durci avec de l’amidon et auquel on donne des designs les plus originaux possibles. Elle est portée avec une robe Madras et broderie anglaise ou bretonne , explique Magali Laville.

Par contre, le carré Madras est moins élaboré que la coiffe créole , note-t-elle. Il s’agit d’un bout de tissu carré ou rectangulaire sans design spécifique qu’on porte tous les jours comme lorsqu’on va au marché par exemple , commente Magali Laville.

Qu’il s’agisse de coiffe créole ou de carré Madras, l’objectif est d’être belle et présentable. La coiffe créole va magnifier la beauté, elle va augmenter le côté séduisant. Ça va souligner la symétrie du visage [...] c’est comme le reflet un petit peu de qui l'on est , détaille la Guadeloupéenne d’origine.

Des codes derrière les pointes des carrés Madras

Le carré Madras n’est pas qu’un outil d’expression de beauté. D'après Magali Laville, le nombre de pointes du carré Madras véhicule une série des messages bien compris par les membres de la communauté. Il y a un code, un charme, un message à passer et une élégance à exprimer , dit-elle.

« Si la personne porte un carré Madras à 2 pointes, ça signifie : je suis fiancée, mais il y a encore de la chance de séduction. La coiffe à 3 pointes : je suis mariée, s'il vous plaît ne vous approchez pas, tout va bien chez moi. La coiffe à 4 bouts, ça veut dire qu’elle est mariée, mais elle n’est pas satisfaite. Alors on a encore sa chance. » — Une citation de Magali Laville

Elle fait savoir qu’avec l'évolution des choses la plupart des femmes vont faire leur coiffe en fonction de l'élégance qu’elles veulent projeter , sans forcément communiquer des messages spécifiques.

À travers sa coiffe créole ou son carré Madras, Magalie Laville pense communiquer quelque chose de positif.

Quand une personne arrive avec une tenue traditionnelle et la coiffe qui va avec. Je vous dis que les regards se tournent. Ce n’est pas qu’aux Antilles où les regards se tournent. Même ici au Canada, je porte encore mes tenues traditionnelles à certains événements. On transmet des valeurs liées à l’élégance , dit-elle.

Pour Léa Muamba, le port du foulard de tête est aussi un moyen d’apprendre aux jeunes noirs leur histoire

« Je ressens toujours une certaine fierté lorsque je porte quoi que ce soit qui exprime quelque chose de culturel et surtout que de fois il y a toujours une histoire derrière tout ce que nous portons. » — Une citation de Léa Muamba