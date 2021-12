COVID-19 : une deuxième journée à plus de 1000 cas en Outaouais

La santé publique rapporte 1317 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, mercredi.

La veille, les autorités faisaient état de 1006 nouveaux cas, mais avaient toutefois précisé qu’il y avait eu du retard dans la saisie des données, en raison des horaires du temps des Fêtes. La demande de dépistage est également très forte.

Le nombre de cas actifs sur le territoire est évalué à 3574, battant le record de 2424 cas enregistré la veille.

Les hospitalisations sont en légère hausse, avec deux patients de plus que la veille. Selon les plus récentes données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, 14 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées, dont un patient qui est traité à l’unité des soins intensifs.

À titre indicatif, les hôpitaux de l’Outaouais ont une capacité, actuellement, de 40 lits COVID .

Du 22 au 28 décembre, les autorités ont recensé au total 3236 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire de l’Outaouais. Dans cette même période, les hospitalisations ont doublé, passant de 7 à 14.

Le nombre de décès attribuables au virus demeure stable, mercredi. La COVID-19 n’a pas fait de nouvelles victimes en Outaouais depuis plus d’un mois.

Depuis le début de la pandémie, 19 380 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 et 223 d’entre elles ont succombé au virus.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais a indiqué, mardi, que 65 employés de l'organisation étaient positifs à la COVID-19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a annoncé cette même journée que le personnel de la santé ayant obtenu un résultat positif au test de la COVID-19 pourra continuer de travailler à certaines conditions et dans certains contextes, en raison du manque de personnel.

653 nouveaux cas et légère baisse des hospitalisations à Ottawa

Du côté d’Ottawa, la santé publique a recensé 653 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de la crise, 39 823 ont reçu un résultat positif au coronavirus dans la capitale fédérale.

Aucun nouveau décès attribuable à la COVID-19 n’est cependant rapporté. À Ottawa, la COVID-19 a fait jusqu’à maintenant 621 victimes.

Santé publique Ottawa évalue le nombre de cas actifs sur le territoire à 5637.

La hausse marquée de cas ne semble pas se traduire, pour l'instant, dans les hospitalisations. Les autorités constatent une légère baisse des admissions, mercredi, alors que huit personnes sont hospitalisées, dont un patient aux soins intensifs. Ce sont trois personnes hospitalisées de moins que la veille.

265 nouvelles infections dans l'est ontarien

De son côté, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) fait état d'une importante hausse des infections de COVID-19. Après en avoir recensé 71 mardi, la santé publique en compte 265 mercredi.

Il y a actuellement 1120 cas actifs sur le territoire du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO .

Quatre patients sont hospitalisés en raison de la COVID-19. L'état de santé d'un patient nécessite un passage aux soins intensifs.

Quant aux décès, le nombre demeure inchangé. Depuis le début de la crise sanitaire, 134 personnes sont décédées des suites du coronavirus dans l'est ontarien. Le plus récent remonte au 20 décembre.

À l'échelle provinciale, l'Ontario recense 10 436 nouvelles infections à la COVID-19. La province enregistre ainsi son plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus en une journée depuis le début de la pandémie.