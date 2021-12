Un record de cas de COVID-19 frappe encore la Côte-Nord

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 compilés dans les 24 dernières heures fracasse un nouveau record sur la Côte-Nord mercredi. Selon les chiffres publiés par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, 71 nouvelles infections s'ajoutent au bilan.

Le dernier record date de mardi, alors que 45 nouveaux cas de COVID-19 étaient rapportés.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS régional publie mercredi son premier bilan après une pause de quelques jours attribuable aux congés des Fêtes. Dans la dernière semaine, les nouveaux cas de COVID-19 ont été traités par l'Institut national de santé publique du Québec (Institut national de santé publique du Québec INSPQ ).

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord n'est pas en mesure de valider le nombre de nouveaux cas qui ont été signalés quotidiennement par l'INSPQ l'INSPQ . Mercredi, les deux organisations confirment toutefois toutes les deux un total de 288 cas actifs sur la Côte-Nord.

Nous n’avons pas le détail des cas par jour depuis le 23 décembre , explique par courriel le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord.

La santé publique régionale ne fait pas précisément le même décompte que l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ , qui a continué de mettre à jour certains bilans. En l’absence de l’équipe régionale qui s’occupe de la surveillance des données COVID lors des fins de semaine et des jours fériés, il devient donc difficile de déterminer quels cas ont été comptabilisés quel jour par l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ puisque le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS les intègre en temps réel, mais l’INSPQ NSPQ fait sa capture une fois par jour.

Depuis son dernier bilan du 23 décembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord enregistre 221 nouveaux cas.

Il n'y a pas d'hospitalisation en lien avec la COVID-19 sur le territoire, mais la santé publique régionale rapporte qu'une personne qui possède une adresse sur la Côte-Nord est actuellement hospitalisée à l'extérieur de la région.

Aucun décès causé par la maladie n'est survenu sur la Côte-Nord dans la dernière semaine.

Au total, 1220 cas ont été enregistrés sur la Côte-Nord depuis le début de la pandémie.

Situation à Kawawachikamach

Selon le Centre local de services communautaires CLSC de Naskapi, neuf nouvelles infections viennent s'ajouter au bilan de la communauté naskapie de Kawawachikamach, située au nord de Schefferville. Ces nouvelles infections portent à 25 le nombre de cas déclarés dans la communauté.

Le Centre local de services communautaires CLSC précise qu'il est possible que leurs données varient de celles rendues publiques par le CISSS CISSS de la Côte-Nord, qui comptabilise plutôt 12 nouveaux cas de COVID-19 pour la communauté depuis le 23 décembre dernier.

Travailleurs de la santé absents

Selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 10 travailleurs du réseau de la santé de la Côte-Nord ayant contracté le virus sont actuellement absents.

De plus, 27 travailleurs sont en isolement préventif, 25 sont en processus de dépistage et 5 autres ont refusé de passer un test.

Au total, 67 travailleurs sont donc actuellement retirés de leur milieu de travail en raison de la COVID-19.

Au Québec

Le Québec établit lui aussi un record avec 13 149 nouveaux cas mercredi. Les autorités sanitaires de la province font aussi état de 10 décès supplémentaires liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.