Des températures douces et de la pluie au Nouvel An

La température maximale pourrait dépasser le point de congélation dès vendredi à Montréal, et samedi à Québec, tandis qu’elle est déjà plus élevée dans l’est du pays, comme à Moncton et Fredericton au Nouveau-Brunswick.

Ces conditions météorologiques pourraient donc laisser tomber entre 5 et 10 mm de pluie sur le sud du Québec, près du fleuve Saint-Laurent, dès le début de 2022.

Selon Environnement Canada, la pluie se transformera en neige au cours de la nuit du 1er au 2 janvier dans plusieurs régions. La pluie verglaçante pourrait aussi être au rendez-vous au cours des prochains jours.

Le retour à des températures plus froides est prévu pour le 2 janvier au Québec et dans l'est du pays.

Rafales de vent

Ces conditions viennent d’un système dépressionnaire en provenance du Colorado apportant de l'air doux dans l'est et le sud du pays.

Samedi soir, le système pourrait s'intensifier dans l'est du Québec, ce qui pourrait générer de fortes rafales de vent.

Des ondes de tempête seraient aussi à surveiller dans ce secteur, dimanche.

Cette situation survient alors que l'ouest du pays a vécu des journées de froid extrême qui ont même causé l'annulation des activités extérieures en Alberta.

Avec la collaboration de Marie-Audrey Houle