Chute des émissions de gaz à effet de serre à Edmonton

Alors que la moyenne annuelle avoisinait les 18 millions de tonnes entre 2015 et 2018, elle s’est plutôt établie à 17,3 millions de tonnes en 2019 et 15,7 millions de tonnes, en 2020.

C’est excitant de voir qu’on a finalement atteint le pic et que le déclin des émissions est commencé , s’exclame la directrice à l’environnement et à la résilience climatique de la Ville, Chandra Tomaras.

Les données de 2021 devraient être publiées au début de 2022, précise-t-elle.

La Ville compile les données sur les émissions de gaz à effet de serre des combustibles fossiles, de la décomposition des déchets au dépotoir, des procédés industriels, des produits chimiques et de l’agriculture. Elle en déduit ensuite les quantités de gaz absorbées par la végétation.

Dans une politique adoptée en 2015, l'objectif avoué de l’administration municipale était de réduire ses émissions de 35 % par rapport à 2005 d’ici l’an 2035, en plus de réduire sa consommation d’énergie de 25 %.

La Ville a toutefois révisé sa stratégie en affirmant vouloir devenir carboneutre d’ici 2050.

Des baisses à l’étude

La baisse des émissions de gaz à effet de serre coïncide avec l’adoption de l’état d’urgence climatique par la Ville, en 2019, mais Chandra Tomaras explique ne pas être en mesure de confirmer s’il y a bien un lien.

Nous tentons de comprendre ce qui contribue au phénomène , explique-t-elle. Parmi les autres facteurs qui pourraient expliquer la baisse des émissions, il y a la pandémie de COVID-19 et la transition vers le télétravail qui l’accompagne.

Il semble, note Mme Tomaras, que les émissions liées au transport et à l’immobilier commercial aient diminué, précise-t-elle.

Son équipe doit présenter une mise à jour des émissions au deuxième trimestre de 2022. Elle espère avoir plus d’informations à ce moment-là.

Calgary a également connu une chute de ses émissions, qui ont atteint 15,75 millions de tonnes, en 2020. Il s’agit du niveau le plus bas depuis 2005.

Faire plus

L’année 2022 sera la dernière de la première phase du plan de transition énergétique d’Edmonton. En vue de la seconde phase, le président de la Tomorrow Foundation for a Sustainable Future, Conrad Nobert, croit que la Ville doit agir plus rapidement et de façon beaucoup plus agressive si elle veut atteindre ses cibles .

Il souhaite notamment l’arrêt des travaux d’agrandissement de l’autoroute Yellowhead Trail et la création de voies réservées aux autobus.

Il voudrait également voir le développement des pistes cyclables.

Avec les informations de Nicholas Frew