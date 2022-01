L’Université de l’Ontario français dresse le bilan de sa première session universitaire

Le vice-recteur aux études et à la recherche de l’Université de l’Ontario français UOF , Paulin Mulatris, est très satisfait de la première session de son institution. Somme toute, tout s'est très bien passé , affirme le dirigeant, qui souligne que tout était nouveau à l’Université, des programmes… au personnel en place.

« Et nous avons commencé dans le contexte de la pandémie où les contacts sont très difficiles. Il a fallu opérer dans ce contexte-là dès notre première année. » — Une citation de Paulin Mulatris, vice-recteur aux études et à la recherche de l’ Université de l’Ontario français UOF

Pour la première année d’activité de l’Université de l’Ontario français UOF , près de 150 étudiants se sont inscrits aux sessions d’automne et d’hiver dans l’un ou l’autre de ses quatre programmes de baccalauréat et de micro certificats universitaires , confirme l’université par courriel.

De manière générale, tous les étudiants ont suivi leurs cours jusqu'à la fin. Le taux d'abandon était très faible , souligne le vice-recteur.

Paulin Mulatris est le vice-recteur aux études et à la recherche à l'Université de l’Ontario français. Photo : UOF

Davantage d’étudiants à l’hiver

Et selon Paul Mulatris, le nombre d’étudiants va augmenter à la session d’hiver. 38 étudiants ont pu obtenir récemment des visas de la part du gouvernement canadien. Ça va venir renforcer nos classes , juge-t-il.

Le vice-recteur estime d'ailleurs que le traitement des visas soulève des défis très importants, notamment en contexte de pandémie. Il attend de voir le nombre d’étudiants qui vont véritablement pouvoir rejoindre l’UOF à l’hiver. Par courriel, l’Université dit qu’elle connaîtra les chiffres des inscriptions seulement vers la fin du mois de janvier.

Une chose est sûre. L'an prochain, l’un des mots d’ordre sera le recrutement pour l’Université, qui a peiné jusqu'à maintenant à recruter des étudiants ontariens. À l’été, de premiers chiffres montraient qu’environ 75 % des étudiants venaient d’ailleurs.

Mais le vice-recteur croit qu’avec un peu de temps, son institution attirera davantage d’étudiants ontariens. Le recrutement en Ontario c'est quelque chose que l'on met de l'avant. On y travaille et on y accorde beaucoup d'attention. On essaie d’amener notre message dans les écoles et je pense que notre travail va porter fruit au cours des prochaines années , explique-t-il.

Déjà, il remarque un intérêt accru des étudiants canadiens pour les microprogrammes de l’Université. Il estime toutefois que d’autres universités se battent pour avoir des étudiants étrangers et qu’il ne faut pas mettre ce capital très important de côté .

Répondre à la critique

Mais pour attirer davantage d’étudiants, Paul Mulatris estime entre autres que l’Université de l’Ontario français UOF doit mieux expliquer les visées et les contenus de ses programmes de baccalauréat (des études en cultures numériques, économie et innovation sociale, environnements urbains et pluralité humaine).

C’est quelque chose qu’on doit faire différemment. Il faut mieux l’expliquer aux gens. Il faut recibler notre message. [...] Les gens comprendront qu’il n’y a pas seulement des programmes transdisciplinaires, mais aussi des programmes professionnels. Et que nos programmes transdisciplinaires répondent aux besoins de la population. Il faut parler aux entreprises , admet-il.

« Probablement, que de la manière dont on a parlé, les gens ne comprenaient pas, c’était un peu distant. On essaie d’expliquer nos programmes davantage. » — Une citation de Paulin Mulatris, vice-recteur aux études et à la recherche de l’ Université de l’Ontario français UOF

Selon le vice-recteur, les programmes de baccalauréat sont un point de départ, mais pas un point d’arrivée pour l’université. Au fil des ans, d’autres programmes s’ajouteront. Cela dit, il se dit fier des programmes actuels, des programmes innovants et d’avenir .

On est au service de la francophonie. Il faut écouter notre milieu de vie et nos communautés parce que le projet est là pour eux.. Et il ne faut pas seulement écouter, mais essayer aussi de répondre aux questions qui sont soulevées. [...] On écoute et on répond à la critique. [...] Ce n'est pas en une année qu'on va répondre à tout ça. Ça prend du temps ,ajoute-t-il.

Signe que l’institution grandit, de nouveaux postes de professeurs se sont ajoutés à l’automne.

Par ailleurs, au moment de faire l’entrevue, à la mi-décembre, l’UOF avait pris la décision de retourner vers un mode d’enseignement complètement en ligne face à la montée du variant Omicron, et ce, au moins jusqu’à la fin du mois de janvier.