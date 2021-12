Deux jeux de studios montréalais parmi les plus rentables sur Steam en 2021

Rainbow Six Siege, d’Ubisoft Montréal, et Dead by Daylight, de Behaviour Interactive, se sont glissés dans le palmarès des 12 titres les plus rentables de la plateforme Steam cette année, aux côtés de Battlefield 2042, New World et Destiny 2.

Valve, l’entreprise propriétaire de Steam, a répertorié les 100 meilleurs titres de 2021 selon plusieurs catégories.

Dans la section Platine, c’est-à-dire les jeux vidéo ayant rapporté le plus d’argent (microtransactions et extensions payantes incluses), on trouve le vétéran Rainbow Six Siege, d’Ubisoft Montréal. Le titre en est à sa cinquième année dans ce palmarès de Steam.

Le jeu vidéo d’horreur de survie Dead by Daylight, du studio montréalais Behaviour Interactive, figure aussi parmi les plus rentables de 2021, selon la plateforme.

Le jeu multijoueur «Dead by Daylight», de Behaviour Interactive, peut être joué sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. Photo : Behaviour Interactif

Dans les autres titres Platine, on compte les incontournables Apex Legends, PUGB: Battlegrounds, Destiny 2, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 et Grand Theft Auto V. Ces trois derniers sont habitués de se trouver au sommet de ce palmarès; ils y figurent en effet chacun pour une sixième année.

Quatre nouveautés ont fait leur entrée dans la liste de Steam, dont Valheim, un jeu de type bac à sable (sandbox) développé par une petite équipe de cinq personnes. New World d’Amazon Games s’est aussi classé, aux côtés de Naraka: Bladepoint et de Battlefield 2042.

L’or et l’argent sont décernés à…

La catégorie inférieure, Or, a couronné le jeu vancouvérois FIFA 22, de même que Forza Horizon 5 et It Takes Two, des titres encensés lors des Game Awards, ces Oscars du jeu vidéo qui se tenaient début décembre.

Final Fantasy XIV, de Square Enix, apparaît aussi dans la liste Or. Square Enix a par ailleurs dû interrompre la vente du jeu en raison d’une surcharge de ses serveurs, sa nouvelle extension Endwalker suscitant trop d’engouement de la part de la communauté de joueurs et joueuses.

Cyberpunk 2077, qui a fait couler beaucoup d’encre, a été sélectionné dans la catégorie Argent, avec le très attendu Halo Infinite. Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition et Outriders se sont aussi qualifiés, de même que Les Sims 4, Monster Hunter: World et Team Fortress 2.