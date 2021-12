COVID-19 : 54 nouveaux cas et une nouvelle hospitalisation en Gaspésie et aux Îles

La direction régionale de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine rapporte 54 nouvelles infections à la COVID-19 et une nouvelle hospitalisation dans son dernier bilan.

Face à cette augmentation subite du nombre de cas dans la région, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie et le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Îles tiennent chacun un point de presse mercredi après-midi.

Mardi, la direction régionale de santé publique rapportait 69 nouveaux cas, un bilan record pour la région.

Un total de 70 travailleurs de la santé au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie sont absents en date de mercredi. Parmi eux, 17 ont reçu un résultat positif à la COVID-19, 50 sont absents de manière préventive et 3 ont refusé de passer un test de dépistage.

Nombre de cas de COVID-19 par MRC, depuis le début de la pandémie, en mars 2020 Nombre de cas de COVID-19 par MRC, depuis le début de la pandémie, en mars 2020 MRC Total de cas depuis mars 2020 Cas actifs Avignon 699 (+8) 39 Bonaventure 480 (+2) 40 Rocher-Percé 665 (+23) 72 Côte-de-Gaspé 536 (+6) 23 Haute-Gaspésie 198 (+5) 39 Îles-de-la-Madeleine 87 (+10) 38

La région compte 251 cas actifs de la maladie et 5 nouvelles guérisons.

Une seule personne est hospitalisée actuellement sur le territoire en lien avec le virus.

Dans les Municipalité régionale de comté MRC de La Matanie et de La Matapédia, les infections bondissent aussi. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte mercredi 29 infections dans la Municipalité régionale de comté MRC de La Matanie et 42 dans la Municipalité régionale de comté MRC de La Matapédia.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À l'échelle du Québec, la santé publique rapporte 13 149 nouveaux cas et 10 décès de plus.

Plus d'information à venir.