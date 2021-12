Plus de 300 nouvelles infections à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

La hausse se poursuit depuis mardi dans la région. En l'absence de bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, l'Institut national de santé publique du Québec signalait 247 nouvelles infections.

Il y a désormais 1523 cas considérés comme actifs dans la région.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 860 (+10) Rivière-du-Loup 1754 (+49) Témiscouata 546 (+19) Les Basques 293 (+10) Rimouski-Neigette 1529 (+107) La Mitis 455 (+36) La Matanie 457 (+29) La Matapédia 580 (+42) Indéterminés 6 Total 6480

Le bilan total des décès demeure stable, à 64. Neuf personnes sont quant à elles hospitalisées en lien avec la COVID-19. L’un de ces patients est aux soins intensifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

De nombreux travailleurs de la santé de la région sont par ailleurs absents. Selon la plus récente mise à jour effectuée par le ministère de la Santé, on en compte au total 238 au Bas-Saint-Laurent.

Parmi ces membres du personnel, 91 cas ont été confirmés et 69 personnes sont en attente du résultat d'un test de dépistage. De plus, 13 autres ont refusé de passer un test et 65 personnes ont été retirées du travail de façon préventive.

La santé publique du Bas-Saint-Laurent a effectué 1234 tests de dépistage mardi.

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine enregistrent quant à elles une augmentation de 54 cas, pour un total de 2665 infections confirmées depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, les cas d’infection à la COVID-19 poursuivent leur progression au Québec, pulvérisant le record de la veille. Mercredi, les autorités sanitaires font état de 13 149 nouveaux cas et de 10 décès supplémentaires liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.