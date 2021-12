Centre Avenir à Moncton : une hausse de l’impôt foncier peut être évitée

Le seuil est de 108 millions de dollars en nouvelle valeur fiscale d’ici 2023. À un an de l'échéance, le directeur général du service des finances de Moncton, Jacques Doucet, affirme que la municipalité est sur la bonne voie.

Le directeur municipal, Marc Landry, a précisé lors d’une réunion du conseil municipal à l’automne qu’on avait déjà noté 68,2 millions de dollars en nouvelle valeur fiscale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le chantier de construction d’un immeuble de 15 étages le long de la rue Record à Moncton. Trois immeubles de cette taille sont planifiés pour cette propriété. Photo : CBC/Shane Magee

En se basant sur les permis de construction déjà accordés ou sur les projets de construction en cours dans la ville, M. Doucet et M. Landry s’attendent à de nouvelles valeurs fiscales pouvant atteindre de 128 à 146 millions de dollars d’ici 2023.

Jacques Doucet affirme que le Centre Avenir devient un catalyseur comme on l’espérait. Il entraîne une forte croissance illustrée par les grues visibles en ville.

Deux immeubles en construction le long de la rue Weldon à Moncton, à quelques pâtés de maisons du Centre Avenir. Photo : CBC/Shane Magee

Le Centre Avenir a ouvert ses portes en septembre 2018. Moncton a utilisé plusieurs moyens pour financer sa construction, dont un emprunt de 39 millions de dollars et l’appui des gouvernements provincial et fédéral. La municipalité avait exprimé l’espoir que les autres projets de construction entraînés par celui-ci contribueraient à couvrir ses coûts et donc à maintenir un taux d’impôts fonciers stable.

Les immeubles en construction à l'heure actuelle sont bien accueillis, mais la municipalité note que de nombreux nouveaux appartements sont destinés à des gens qui gagnent des revenus plutôt élevés.

Jacques Doucet ajoute qu’une mise à jour sur le financement du Centre Avenir sera présentée au conseil municipal bientôt en 2022.

Avec les renseignements de Shane Magee, de CBC