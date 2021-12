Foyers pour aînés : soulagement dans l’est ontarien à l’arrivée de nouvelles restrictions

Les foyers en Ontario ne pourront plus accueillir de visiteurs à compter du 30 décembre. Les résidents de ces établissements ne pourront plus quitter les lieux pour des motifs non essentiels, comme des soupers en famille.

Deux aidants naturels désignés par résident pourront toutefois continuer de visiter les foyers afin d’assurer le bien-être des aînés, contrairement aux restrictions de l'an dernier.

La Résidence Prescott et Russell à Hawkesbury avait été touchée par une importante éclosion en octobre 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La Résidence Prescott et Russell avait été, à l'automne 2020, le théâtre d’une importante flambée de COVID-19 lors de laquelle 14 résidents avaient perdu la vie. Plus d'un an plus tard, le foyer situé à Hawkesbury a devancé le gouvernement et a mis en place certaines restrictions avant les Fêtes.

On a pris la décision de limiter à deux visiteurs par résident. [...] On aurait eu en une semaine environ 400 visiteurs dans la résidence. On ne pouvait pas se permettre ça , explique l’administrateur du foyer, Alexandre Gorman.

Alors que les cas de contamination augmentent partout au pays, il accueille donc favorablement l'ensemble des mesures, mais estime que le gouvernement aurait dû les mettre en place plus tôt.

M. Gorman déplore toutefois les importants délais dans le dépistage de la maladie dans la communauté.

« C'est un peu décevant de voir cela, après deux ans [de pandémie] qu'il manque un peu de préparation pour non seulement vacciner, mais aussi tester les gens. » — Une citation de Alexandre Gorman, administrateur de la Résidence Prescott et Russell

Protéger la santé mentale

Lors des vagues précédentes de la pandémie, les personnes âgées en foyer de soins de longue durée s’étaient retrouvées pour la plupart isolées de leurs proches.

Les restrictions annoncées mardi pour le gouvernement ontarien montrent un changement d’approche selon M. Gorman. C'est important. Oui, on doit limiter le nombre de personnes qui entrent dans la résistance, mais en même temps, on doit quand même prioriser l'importance d'avoir des contacts sociaux , ajoute-t-il.

La résidence Maxville Manor (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Même son de cloche du côté de la résidence Maxville Manor. La président-directeur général PDG du foyer, Amy Porteous, estime qu’il s’agit de décisions difficiles, mais nécessaires. C'est vraiment important que les résidents aient quelques personnes qui puissent venir les visiter. Elles font partie de l'équipe, alors c'est important qu'elles puissent entrer dans le foyer n'importe quand , dit la présidente.

Tant à la Résidence Prescott et Russell qu’à celle de Maxville Manor, les proches des visiteurs représentent une ressource inestimable pour le personnel des foyers, souligne Alexandre Gorman. Ils sont traités comme des employés et se munissent d’équipement de protection ou reçoivent des formations en lien avec le virus.

Avec les informations d'Émilie Bergeron