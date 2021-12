Pas de tests rapides en pharmacie avant la semaine prochaine

Après la course folle pour obtenir une précieuse boîte de cinq tests de détection de la COVID-19 avant Noël, il ne sera pas nécessaire de faire la file devant les établissements avant le jour de l'An. L'espoir d'obtenir des tests est bien mince.

Ça ne donne rien de communiquer avec nous pour essayer d'en avoir, il n'y en a pas pour le moment , affirme Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Ce dernier n'était pas en mesure de dire, mercredi, quand aurait lieu la prochaine livraison pour une distribution dans les pharmacies de la province.

Des files d'attente comme celle-ci se sont formées devant les pharmacies lors de la distributions des tests rapides quelques jours avant les Fêtes. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

On s'attend à en avoir de bonnes quantités en janvier, mais pour le moment, autant de la part du fédéral que du provincial, on n'a pas de confirmation de date de livraison, dit-il. Ça va probablement être début janvier. Ce sera communiqué à la population dès qu'il y aura de nouveaux arrivages.

Même son de cloche du côté de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie. On est tous en attente d'une communication du gouvernement fédéral , souligne son directeur général, Hugues Mousseau. C'est l'Agence de la santé publique du Canada qui a les contrats d'entente avec les manufacturiers. On a bon espoir que, dès le début de la semaine prochaine, on pourra avoir des développements.

M. Mousseau promet aux Québécois que la livraison se mettra en branle le plus rapidement possible dans les 1900 pharmacies de la province dès que des tests seront reçus. Il s'attend à recevoir des millions de tests en janvier.

En une dizaine de jours, les pharmacies ont écoulé 900 000 boîtes de tests antigéniques rapides, pour un total de 4,5 millions de tests.

Tests rapides distribués au Québec 4,3 millions dans les pharmacies

6 millions de tests rapides dans les écoles primaires et les garderies

2 millions de de tests rapides dans les milieux de vie pour aîné Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Demandez au fédéral, dit Québec

Chaque Québécois de plus de 14 ans a droit à une boîte de cinq tests rapides en pharmacie par mois. Or, le gouvernement Legault se dit depuis des jours insatisfait du rythme de livraison par Ottawa.

Encore mercredi, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, a adressé Radio-Canada au gouvernement fédéral pour obtenir la date de livraison des prochains tests.

Une boîte de tests rapides remise en pharmacie. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

La semaine dernière, Québec paraphait une commande de 86 millions de tests rapides pour accélérer la cadence. Il n'a pas été possible d'obtenir de détails, mercredi, pour savoir quand ils seraient disponibles. L'Association québécoise des distributeurs en pharmacie n'avait pas non plus obtenu de confirmation de Québec.

Du côté du fédéral, le cabinet du ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a répliqué au Québec, vendredi dernier, affirmant que quelque 8,8 millions de tests avaient été livrés à la province en décembre sur les 10 millions demandés.

Le fédéral s'est engagé à en livrer un total de 11,2 millions d'ici la fin du mois, soit vendredi.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc